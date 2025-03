Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté rencontre le ministre du Travail et de la Réforme administrative

Port Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a rencontré jeudi dans son bureau le ministre du Travail et de la Réforme administrative, le professeur Ahmed Ali Abdel Rahman.

Son Excellence a été informé des dispositions finales de la Conférence sur la fonction publique, qui a été chargée par le Président du Conseil de souveraineté de transition de discuter des questions relatives à la fonction publique au Soudan, soulignant la nécessité de tenir la conférence dès que possible.

La réunion a discuté des conditions de travail et financières des employés de l'État et de la coordination qui a eu lieu entre le Conseil des ministres et les ministères concernés pour mettre en oeuvre les décisions et recommandations du Bureau de la fonction publique visant à accorder aux employés une indemnité de repas et une aide au logement pour alléger le fardeau de la vie.

La réunion a discuté de la formation d'un comité pour étudier les conditions des enseignants, ajuster leur statut financier, les distinguer en les plaçant au sommet de l'échelle des salaires et mettre en oeuvre les résultats de l'atelier et de la réforme administrative qui ont eu lieu récemment sur le terrain.

Le ministre du Travail et de la Réforme administrative a expliqué que la Conférence de la fonction publique discute de questions telles que le devoir de la fonction publique dans la renaissance de la nation et son rôle dans le développement économique durable, la construction de la renaissance et de la reconstruction, notant que la conférence discutera de la question des lois du travail et de leur relation avec le secteur privé, en plus de la corruption dans la fonction publique, de l'absence de planification stratégique et des moyens d'atteindre la satisfaction au travail.