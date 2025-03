Soudan: L'organisation caritative Merim pour le développement lance des convois de soutien aux personnes déplacées au Darfour

Port Soudan : — Le ministre des Finances de la région du Darfour, Abdel Aziz Shiddo, a annoncé que le gouvernement régional a fait don d'un montant de (10) milliards de livres soudanaises pour les convois de soutien à destination des camps de déplacés au Darfour.

C'etait lors de la conférence de presse organisée par l'Organisation caritative Merim pour le développement jeudi à Port Soudan.

Le ministre des Finances de la région du Darfour a souligné que l'attaque du camp de Zamzam par la milice de soutien rapide et son ciblage des installations sanitaires et médicales représentées par l'hôpital saoudien constituent un crime de guerre et un génocide contre la population du Darfour, indiquant que le camp a rassemblé, après la guerre des milices à la mi-avril 2023, les déplacés fuyant les états de guerre de quatre États du Darfour.

La Secrétaire générale de l'organisation, Aisha Ibrahim Hassan, a confirmé que le lancement de ces convois jeudi en direction des personnes déplacées du Darfour en général et des personnes déplacées du camp de Zamzam en particulier, s'inscrit dans la continuité du travail de l'organisation visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables qui ont été touchés par la guerre sous diverses formes de violations, qui les ont obligés à être continuellement déplacés d'un camp à un autre.

Elle a appelé la communauté internationale à faire pression sur les milices rebelles pour qu'elles cessent de cibler les civils, en particulier les personnes déplacées dans les camps.

Mme Aisha a souligné certaines difficultés qui limitent le travail des organisations dans l'allègement des souffrances des citoyens, notamment l'émergence de tendances politiques dans certaines organisations et les tendances de certaines autres en faveur de la milice de soutien rapide, ce qui a poussé la milice à cibler les camps et à aggraver la crise humanitaire, soulignant en même temps les obstacles logistiques dus à la guerre, qui ont limité le travail des organisations à une zone géographique limitée.

De son côté, Mme Hawa Jaber, responsable des femmes et des enfants de l'organisation, a évoqué l'ampleur des souffrances endurées par ce segment vulnérable en raison de la guerre, des déplacements et du manque de ressources pour gagner décemment sa vie, en plus des souffrances des segments malades et âgés à la lumière du grave manque d'installations sanitaires et médicales dans les camps.

Il est à noter que le camp de Zamzam comptait environ 485 000 personnes déplacées avant la guerre, et que ce nombre a triplé en raison de la guerre menée par la milice de soutien rapide au cours des deux dernières années. Cette forte augmentation a entraîné une diminution de la part des personnes bénéficiant de l'aide humanitaire.