Soudan: Au pays, des centaines de milliers de déplacés en urgence humanitaire absolue

Au Soudan, à Al-Fashir, capitale du Darfour du Nord encerclée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide depuis plus de dix mois, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade toujours davantage. La guerre actuelle, qui dure depuis avril 2023, a plus que fait doubler le nombre de déplacés qui ont fui vers les camps de Zamzam et d'Abou Chouk, situés en banlieue, où ils sont désormais pris en tenaille entre les belligérants.

Au Soudan, après plus de dix mois d'encerclement par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), la situation sécuritaire et humanitaire de la ville d'Al-Fashir, capitale du Darfour du Nord, se dégrade de nouveau.

Les ONG quittent les camps

Selon l'ONU, moins de 30% des hôpitaux sont encore en activité et les épidémies sévissent dans les camps de déplacés à Zamzam et à Abou Chouk, deux camps devenus théâtre de combats entre l'armée soudanaise et les FSR. C'est le cas pour les camps de déplacés qui entourent la ville.

Accepter Gérer mes choix La situation humanitaire dans le camp de Zamzam est plus que jamais compliquée et alarmante. Pourtant, les ONG humanitaires quittent, l'une après l'autre, ce camp qui abrite un demi-million de personnes. Mercredi dernier, le programme alimentaire mondial (PAM) des Nations-Unies a annoncé la suspension de ses opérations dans ce camp de déplacés frappé par la famine, en raison des combats et des violences intenses.

Une décision qui intervient deux jours seulement après celle de l'ONG française Médecins sans frontières qui a pareillement quitté Zamzam pour ces raisons de violence accrue.

Des déplacés pris au piège

Au camp d'Abou Chouk, situé à environ quatre kilomètres d'Al-Fashir, la situation est, elle aussi, dramatique. Les 800 000 déplacés qui s'y trouvent sont pris au piège entre les deux parties en guerre : les militaires et les paramilitaires qui se combattent à l'intérieur et autour du camp.

Mohammed Adam Abdullatif, représentant des déplacés du camp d'Abou Chouk, décrit à notre correspondante Florence Miettaux l'abîme vécu par les habitants, qui ont été déplacés à plusieurs reprises ces derniers mois et qui préfèrent désormais ne plus bouger : « Les gens n'ont plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ce que vous avez cultivé a été consommé il y a longtemps et même si vous allez demander de l'aide à vos voisins, vous vous rendez compte qu'ils sont dans la même situation. Ce qui tient les gens en vie, ce sont des restes de cacahuètes après leur pressage pour faire de l'huile. Maintenant, nous donnons la priorité aux personnes vulnérables. 60 % de la population sont arrivés récemment et leur arrivée a augmenté nos difficultés. »

Les gens sont désespérés par les bombardements des centres de santé et des écoles, des marchés et même des habitations

02:33 Le témoignage complet de Mohammed Adam Abdullatif, représentant des déplacés du camp d'Abou Chouk

Florence Miettaux La surpopulation au camp d'Abou Chouk provoque une crise alimentaire, une crise de l'eau et une augmentation des maladies. « Beaucoup d'enfants sont morts à cause de la malnutrition, car les humanitaires n'ont pas accès au camp et il est impossible de recevoir des compléments alimentaires pour traiter la maladie. Il n'y a pas non plus de soins médicaux corrects dans le camp (...) il n'y a aucune livraison de nourriture ou de médicaments depuis l'extérieur qui arrive dans le camp. Et cela a créé une importante crise humanitaire. Certains sont morts de faim, d'autres sont morts de soif », témoigne Mohammed Adam Abdullatif.

Très alarmé, Volker Türk, le responsable des droits de l'homme à l'ONU, a déclaré, de son côté, ce jeudi 27 février, que le Soudan allait « sombrer dans l'abime » si la guerre ne s'y arrête pas. Plus de trente millions de personnes au Soudan ont besoin d'assistance, d'une aide d'urgence et de soins de santé.

L'arrêt de l'aide américaine impacte directement la faim au Soudan L'impact de la récente décision américaine de suspendre les aides humanitaires et/ou de développements dédiés au pays les plus pauvres se fait déjà sentir dans le pays. Environ 30 millions de personnes, plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim selon l'Onu et ont besoin d'une assistance d'urgence.

Le secteur des cuisines communautaires, lancées par des volontaires parmi les habitants au début de la guerre en 2023, s'appuyaient à l'origine sur les dons de la société locale et de la diaspora. Plus tard, elles ont commencé à bénéficier des aides allouées par les agences internationales qui peinent à atteindre les zones de conflits.

Selon certaines estimations, les aides américaines finançaient entre 70 et 80 % de la somme nécessaire pour faire fonctionner ces cuisines, mais aujourd'hui les canaux habituels pour toucher l'argent en liquide ne sont plus disponibles. Ces cuisines communautaires essuient ainsi de grosses difficultés, ce qui a, selon les volontaires, impliqué la fermeture de mille de ces cuisines et impactant directement deux millions de personnes qui se trouvent dans une urgence alimentaire absolue.