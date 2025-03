Gabon: Jean-Rémy Yama annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Au Gabon, les lignes politiques commencent à bouger dans la perspective de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les candidats à ce scrutin ont jusqu'au 8 mars prochain pour déposer leur dossier de candidature. Il n'a pas encore déposé son dossier, mais l'ancien syndicaliste, Jean-Rémy Yama a officiellement annoncé sa candidature ce vendredi 28 février.

Fini le suspense. Jean-Rémy Yama se lance dans la course au fauteuil présidentiel, a-t-il annoncé ce vendredi 28 février à Libreville, au Gabon : « en mon âme et conscience et devant Dieu, devant le peuple gabonais et devant l'Histoire, j'accepte d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. »

Le célèbre leader syndical se présente comme un homme neuf : « Le peuple gabonais a besoin d'un homme propre pour un Gabon propre, un homme de lumière pour chasser les ténèbres. »

Un parti tout neuf

Jean-Rémy Yama a été investi par son parti, le Parti national pour le travail et le progrès (PNTP), créé il y a seulement un mois. Révolté contre l'ancien parti au pouvoir et ses dirigeants qui veulent se maintenir au sommet de l'État, Jean-Rémy Yama se dit ouvert à des négociations avec d'autres candidats pour créer les conditions d'une véritable rupture avec l'ordre ancien : « Tous ceux qui sont candidats et qui se reconnaissent des Lumières, on se mettra ensemble et nous allons décider de celui qui va porter la lumière. »

Âgé de 60 ans, cet enseignant chercheur formé en France était très critique du régime d'Ali Bongo. Emprisonné à deux reprises, il a été libéré par le général Brice Oligui Nguema qui l'a nommé sénateur de la Transition.