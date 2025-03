Tchad: Le gouvernement élargit l'accès à la couverture santé universelle

Au Tchad, les autorités tchadiennes veulent faciliter l'accès, la qualité et la disponibilité des soins aux personnes démunies grâce à la couverture santé universelle lancée en 2011 mais qui devait encore être ouverte aux plus défavorisés. C'est officiellement le cas depuis ce vendredi 28 février.

Ngaba Sou est père de neuf enfants. Il vit dans le Moyen-Chari dans le sud du Tchad et explique qu'il a du mal à payer les soins de sa famille : « l'hôpital est cher, on n'a pas nécessairement l'argent ». Trois provinces du Tchad, à savoir le Ouaddaï, le Moyen-Chari et le Mayo-Kebbi bénéficient depuis ce vendredi 28 février du « régime 3 » de la couverture de santé universelle.

Le début de la couverture universelle date de 2011, mais elle ne concernait que les bénéficiaires du « régime 1 », destiné aux fonctionnaires, avant de s'ouvrir au « régime 2 », destiné aux travailleurs. Avec ce « régime 3 », les personnes sans ressources peuvent désormais y prétendre.

Ne pas payer directement lors des soins

Il faut assurer le bien-être sanitaire des Tchadiens, notamment les communautés les plus démunies. C'est l'objectif de cette couverture santé universelle, qui permet de ne pas payer directement au moment des soins, explique Dr Abdelmadjid Abderahim est le ministre de la Santé publique : « C'est une stratégie moderne pour casser les barrières financières et éviter les dépenses catastrophiques pour la population tchadienne. Et tout concourt à la facilitation de l'accès, la disponibilité et la qualité de l'offre de soignants qui sont concernés. »

Le syndicat des agents sociaux et sanitaires insiste sur la qualité des soins à apporter aux personnes concernées, mais aussi la gestion de cette couverture santé. Younous Mahadir est le président du syndicat des agents sociaux sanitaires. Selon lui, il faut garantir la qualité des soins qui seront administrés : « Déjà, pour gérer cela, il faut que ce soit collégial et que la qualité de soins soit réelle. Quand quelqu'un paraît et qu'il est malade, on lui fait tous les bilans et on ne lui demande absolument rien. »

Plusieurs observateurs font déjà part de leurs craintes sur une possible mauvaise gestion à l'avenir de cette couverture santé universelle.