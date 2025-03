Madagascar: Gouvernement - Trois ministres en mauvaise posture

Certains membres de l'actuelle équipe gouvernementale, en l'occurrence la ministre des Affaires Étrangères, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'habitat, pourraient ne pas survivre au prochain remaniement.

Avec la fin du premier semestre de l'entrée en exercice de l'actuel Gouvernement de Christian Ntsay, le bruit d'un éventuel remaniement commençait déjà à circuler. L'évaluation risque d'être défavorable pour quelques ministres qui ont enregistré, au moins durant ces trois dernières semaines, des mauvaises notes. En effet, deux ministres et un secrétaire d'Etat à la présidence sur les 29 membres de l'équipe gouvernementale se trouvent en mauvaise posture.

Revers diplomatique

L'aventure africaine de la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, s'est en effet très vite transformée en cauchemar pour le régime Rajoelina. Le revers diplomatique, malgré les différents euphémismes que les partisans du régime veulent faire croire à l'opinion, suite à la performance de Richard Randriamandrato lors de la course à la présidence de la Commission de l'Union Africaine, pourrait être insurmontable pour la ministre.

Qu'on le veuille ou non, même des pays membres de la SADC dont Madagascar, à travers Andry Rajoelina, ont tourné le dos au candidat malgache. Une situation à laquelle le régime doit remédier au plus vite car deux grands rendez-vous, régional et continental, sont en perspective. De plus, avec toutes les transformations qui s'opèrent sur la scène internationale, ce département jouera un rôle crucial dans la trajectoire que la Grande Île veut suivre et le régime Rajoelina ne peut plus se permettre de faire de nouveaux faux pas.

Homologation

Comme si le sort s'acharnait sur les dirigeants. Après la cuisante déculottée de Richard Randriamandrato à Addis-Abeba, les internautes s'amusent à dire que la Confédération Africaine de Football (CAF) a battu Madagascar 3 à 0. En effet, depuis 2024, trois demandes d'homologation pour le Stade de Barea ont été refusées par l'instance suprême du ballon rond africain. Malgré la récente visite de courtoisie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, auprès du secrétaire général de l'organisation, Veron Mosengo-Omba, le prochain match des Barea se jouera au Maroc, faute d'homologation.

Ce qui menacera probablement le siège de l'ancien employé de la CAF au sein de l'actuelle équipe gouvernementale même si une grande partie de la responsabilité appartient au secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa, qui a pris en main la rénovation du Stade municipal de Mahamasina, rebaptisé Stade Barea. Cette fois, avec tout ce que le président Andry Rajoelina a annoncé à Casablanca, projet de Palais du futur et de l'innovation prévue avant fin août, il doit trouver quelqu'un qui a la vitesse d'un TGV, au risque d'être, une nouvelle fois la risée de toute l'Afrique.

Serment

En tout cas, avec ce remaniement qui se profile, les autres membres du gouvernement Christian Ntsay font bonne figure, en multipliant sorties médiatiques et descentes sur terrain. Des ministres qui restent jusque-là inconnus du grand public tentent de soigner leurs images. Quoi qu'il en soit, les 29 membres du gouvernement ont déjà fait le serment qu'en cas d'échec, ils quitteront leur poste. Mais il est difficile de croire qu'il y aura parmi eux quelqu'un qui assumera ses responsabilités. Ce qui ternira certainement l'image du président Andry Rajoelina car, malgré ses efforts, c'est lui qui paye les pots cassés. D'autant plus qu'il a déjà annoncé que chaque membre du gouvernement devrait faire l'objet d'une évaluation.