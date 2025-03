Madagascar: Pêche et Tourisme - Application d'une Intelligence artificielle pour prévenir les accidents en mer

Mitao Forecast Africa, une entreprise innovante dans la technologie climatique, a développé une solution accessible et inclusive aux communautés des pêcheurs, permettant d'anticiper les risques climatiques dans le secteur de la pêche.

Plus haute précision

Il s'agit d'une technologie avancée permettant de prévenir les accidents en mer tout en optimisant la planification des activités agricoles et sécurisant les secteurs sensibles face aux aléas climatiques. « Nous utilisons les informations météorologiques fournies par la direction générale de la météorologie. L'application de l'intelligence artificielle permet d'accélérer l'analyse et le traitement de ces données météorologiques avec une plus haute précision. On les transmet ensuite sous forme de codes couleurs pour être accessibles aux communautés de pêcheurs, même aux enfants de 5 ans dans des zones reculées et hors réseau. En outre, on a mis en place un Système d'alerte précoce de proximité, un dispositif conçu pour anticiper les dangers météorologiques tout en informant les communautés à risque de manière simple et intuitive », a expliqué Toky Sylvestre, le fondateur de Mitao Forecast Africa, lors du lancement officiel de son projet hier au Novotel.

Vulgariser en Afrique

Depuis sa phase pilote en 2014, « ce système a connu une efficacité avec une réduction de 98% des risques d'accidents mortels en mer tout en protégeant près de 700 000 personnes dans les zones côtières si auparavant on a enregistré mensuellement entre 3 à 5 pêcheurs qui périssent en mer. Cette innovation technologique permet de renforcer la résilience des communautés des pêcheurs face aux aléas climatiques car elle est à la portée de tous », a-t-il ajouté. Selon le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, son département a collaboré avec Mitao Forecast Africa pour mettre en place 3 000 panneaux météorologiques dans 3 000 villages où vivent près de 150 000 pêcheurs.

Et lui de préciser qu'en Afrique, 11 millions de pêcheurs issus des 38 pays côtiers risquent leur vie à chaque sortie en mer. Les promoteurs affirment ainsi leur ambition de vulgariser cette technologie innovante en Afrique, voire dans le monde. De son côté, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a soulevé qu'il est indispensable de disposer à l'avance des informations météorologiques pour assurer la sécurité des touristes en mer. En effet, 40% d'entre eux pratiquent les activités nautiques telles que la sortie en pirogue.