Madagascar: Un pays qui n'est pas en train de sombrer

De retour de Casablanca paré du titre de meilleur leader politique africain de l'année 2024, le président Andry Rajoelina s'est tout de suite mis à la tâche pour effacer l'effet désastreux des commentaires moqueurs qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Néanmoins, l'ensemble du gouvernement s'est empressé de louer l'obtention de cette distinction et a publié la photo du chef de l'État tenant ce trophée.

Les critiques qui ont accueilli cette initiative ne l'ont cependant pas ébranlé et il les a gravées en prenant diverses initiatives montrant qu'il continue d'oeuvrer pour le bien de la population. Sa descente à Andavamamba pour constater l'avancement des travaux de construction de logements sociaux pour des familles vivant dans les bas-quartiers entre dans ce cadre. Il a pu visiter les chantiers mis en place le long du canal C3 pour le curer et permettre l'évacuation des eaux durant la saison des pluies.

L'effort de communication fait par l'équipe du chef de l'État est méritoire, mais il ne désarme pas les sarcasmes d'une partie de l'opinion. Elle ne conteste pas la réalité de ces réalisations, mais elle attend de voir une amélioration effective des conditions de vie de l'ensemble de la population. En cette période de cyclone, elle se préoccupe beaucoup plus du sort des victimes des intempéries.

Les inondations ont provoqué l'augmentation du nombre de sinistrés dans les régions impactées. Les rizières sont sous les eaux. L'opposition dont on attend les suggestions est muette. On dit qu'elle essaie de s'organiser et de résoudre les différends qui les minent . Elle ne semble pourtant pas avoir trouvé ce langage commun qui peut susciter l'espoir de la population. Face au pouvoir, elle paraît peu crédible.

Sur le plan international, c'est un Trump omniprésent qui occupe le devant de la scène. Tous les observateurs sont suspendus aux messages qu'il délivre. Il est difficile de le contrarier et il veut imposer ses vues à tout le monde. Volodimir Zelensky en a fait les frais, mais malgré les propos outranciers tenus à son égard, il ne s'est pas laissé démonter. Il a été reçu à la Maison blanche et a signé un accord avec son homologue américain sur les minerais de son pays.

Ce sont leurs équipes respectives qui ont négocié et qui sont parvenues à un accord équitable. Le conflit russo-ukrainien n'a cependant pas encore trouvé d'issue, mais les négociations s'intensifient. Le dialogue instauré par le président américain avec Vladimir Poutine est loin d'être terminé. Les Européens qu'il voulait mettre de côté reviennent dans le jeu diplomatique. Ils sont en train de s'organiser. Donald Trump et ses collaborateurs ont commencé à assouplir leurs positions.

Au Proche-Orient, les difficultés du processus de paix sont réelles, mais malgré cela, des progrès significatifs ont été enregistrés. La première phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas s'est déroulée de manière satisfaisante malgré des réticences de part et d'autre. Des échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens ont eu lieu. La deuxième phase devrait commencer ce 2 mars, mais les négociations des modalités de son application n'ont pas encore débuté. Elles risquent de se dérouler dans une atmosphère très tendue. Les Israéliens ont décidé d'envoyer des forces armées en Cisjordanie pour éliminer ceux qu'ils qualifient de terroristes. Les jours à venir permettront de voir si les Américains sauront ramener les uns et les autres à la raison.

Madagascar, malgré tous les problèmes qu'elle connaît, n'est pas sur le point de sombrer. Le pays survit vaille que vaille. Ses dirigeants essaient de garder le cap. Les institutions financières internationales continuent de lui octroyer des aides. Le tout est maintenant de connaître l'usage qu'ils vont en faire.