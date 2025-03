Madagascar: Rija Ramanantoanina - Trente-sept ans d'engagement musical et spirituel

Rija Ramanantoanina célèbre cette année ses 60 ans et 37 ans de carrière. Artiste polyvalent et engagé, il prépare un concert exceptionnel et un album inédit en Afrique.

Rija Ramanantoanina, icône incontournable de la musique malgache, célèbre cette année ses 60 ans ainsi que ses 37 ans de carrière. Artiste complet, il est reconnu pour son style musical unique, une fusion élégante de variété et de jazz, ainsi que pour son engagement spirituel sincère. Il prépare actuellement un concert exceptionnel ainsi qu'un album inédit en Afrique.

Né à Madagascar, Rija Ramanantoanina a grandi dans un milieu imprégné de musique, ce qui lui a permis de développer très tôt son talent au sein de chorales. Élève assidu, il a entamé des études en mathématiques à l'université d'Ankatso, avant de quitter la faculté en deuxième année pour se consacrer pleinement à la musique.

Ses premiers pas se sont effectués au sein de groupes tels que Voamaintilany et Redona, avec lesquels il a enregistré un album et s'est produit sur scène à maintes reprises. Il partage également la scène avec des artistes de renom comme Lalatiana et Njila. Entre 1982 et 1983, il a chanté à la Tranompokonolona Isotry, aux côtés de figures incontournables telles qu'Henriette.

Une approche artistique authentique

Depuis 1988, Rija Ramanantoanina s'impose sur la scène musicale malgache avec un style unique, qu'il décrit comme de la « variété jazz » mêlant improvisation et arrangements sophistiqués. L'orgue est son instrument de prédilection, mais il excelle également au piano et sur divers autres instruments.

Son processus créatif repose avant tout sur la musique et la mélodie : « 99 %du temps, la musique vient en premier. Ensuite, je cherche les paroles qui s'y accordent. »

Contrairement à de nombreux artistes, il considère l'écriture de chansons comme un exercice littéraire plutôt qu'une narration autobiographique.

Rija Ramanantoanina s'apprête à offrir une performance exceptionnelle lors du concert « Hiran'ny fanahy », prévu pour le 30 mars au CC Esca. Ce spectacle mettra en lumière des chants spirituels, avec une orchestration riche et variée, incluant choeurs, violon et orgue. « Ce concert sera un moment de louanges, une occasion unique de célébrer des chants qui touchent profondément le coeur et l'âme. »

Parallèlement, il travaille sur un album innovant, enregistré à Madagascar et en Afrique, accompagné d'un orchestre symphonique et d'un big band. Ce projet, qui débutera en mai, comprendra dix titres :

cinq inédits et cinq revisités, avec des arrangements inspirés des grands noms du jazz comme Michael Bublé et Diana Krall.

Rija Ramanantoanina défend une vision artistique profondément ancrée dans l'authenticité et la fidélité à soi-même. « Ne jamais se laisser influencer par les autres, toujours rester fidèle à son identité musicale. »

Son parcours, marqué par une constance remarquable, continue d'enrichir la musique malgache tout en transmettant un message puissant de foi et de gratitude.