Madagascar: PFL - Choc des leaders

Presque à mi-parcours. Les deux leaders provisoires à l'issue de la quatrième journée de la phase éliminatoire de la Pure Play Football League (PFL) vont s'affronter lors de la cinquième journée. Les six matchs de ce week-end se joueront tous dans la capitale. Deuxième au classement et crédité de 7 points, Fosa Juniors FC de Boeny jouera cet après-midi à Iavoloha contre l'AS Fanalamanga, premier au classement avec 10 points. L'équipe d'Alaotra-Mangoro a enregistré en quatre matchs trois victoires et un nul, tandis que les Félins comptent, de leur côté, deux victoires et un nul en trois rencontres. Le vainqueur entre les deux formations occupera la première place.

Une des affiches de la cinquième journée sera également le choc entre Elgeco Plus, qui recevra Disciples FC de Vakinankaratra au By-Pass ce samedi. Ce dernier, club champion national en titre, accumule en quatre matches trois victoires et un nul et compte 7 points. Le club, sextuple vainqueur de la coupe nationale, a dégringolé de la place de dauphin à la sixième place.

Coude à coude

Le choc entre ces deux équipes va finalement se jouer, car la rencontre entre ces deux formations dans le cadre de la Super coupe version 2023 n'a pas pu se tenir jusqu'à présent. Une des rencontres à suivre de près est aussi le duel entre Ajesaia et CFFA, qui occupent respectivement le cinquième et le quatrième rang et accumulent tous les deux six points. L'écart de points entre les six premières équipes en tête ne dépasse pas encore les quatre unités.

Rien n'est encore joué, et les sept autres journées restantes de cette phase éliminatoire pourront encore chambouler le classement. Les huit équipes mieux classées à l'issue de cette phase de poule en formule aller simple se qualifieront pour la phase finale. Les quarts de finale se joueront en aller et retour, tout comme les demi-finales.