Madagascar: Toamasina - Des mineurs armés attaquent des adolescents

Munis de couteaux et de chaînes de bicyclette, de jeunes délinquants, rassemblés dans le clan « The One », ont attaqué un groupe d'adolescents à Mangarano, Toamasina, avant-hier, aux alentours de 18 heures. Pris pour cible, un adolescent de seize ans a été poignardé. Parmi ses compagnons, certains ont été battus à coups de chaîne de bicyclette.

La cause de cette violente agression n'est pas encore établie. Néanmoins, le gang « The One » a fait parler de lui en usant de violence. Les assaillants sont des mineurs âgés d'environ 12 et 13 ans. S'attaquant à des adolescents plus grands qu'eux, ils ont agressé un jeune de 16 ans. Celui qui a poignardé ce dernier a 13 ans, selon une source policière.

Après avoir été alertée de ce fait divers, la police a mené une opération pour rechercher les délinquants mineurs auteurs de ces agissements. Aux dernières nouvelles, celui qui a blessé le jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue. La victime est, pour sa part, placée sous soins intensifs à l'hôpital.