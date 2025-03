Tunisie: Ligue 1/23ème journée - ASG - Faux pas interdit

La Zliza est dans une position inquiétante qui ne lui permet pas de trébucher de nouveau et de laisser filer des points précieux pour la survie.

La défaite de l'ASG à Métlaoui, survenue après la victoire sur le ST, a fait revenir Abdelkader Chouaya et ses partenaires dans le dernier carré du bas du tableau. Treizième avec 18 points, le Carrelage de Gabès n'a plus que deux longueurs d'avance sur l'USBG, quatre sur l'UST et six sur la lanterne rouge El Gawafel de Gafsa.

L'entraîneur Mondher Makhlouf, après l'optimisme affiché suite au succès sur les Stadistes du Bardo, reconnaît que la tâche de ses protégés est devenue compliquée, pour ne pas dire assez délicate. «Si on regarde dans notre rétroviseur, on ne peut qu'être quelque peu rassurés que l'USBG et l'UST, qui ont été battus respectivement par le ST et EGSG, n'ont pas gagné du terrain et sont toujours derrière nous.

Mais la victoire d'El Gawafel de Gafsa à Tataouine a changé la donne en bas du tableau avec quatre équipes dans un mouchoir. Elle a fait revenir le suspense à son comble et donné plus de piment à la bataille du maintien en Ligue 1.

Variété de formules en attaque

«Chaque point de gagné sera désormais fort précieux et chaque point de perdu pourra avoir de très mauvaises répercussions sur la suite de notre parcours», a-t-il avoué. Les Gabésiens ont pourtant marqué les premiers à Métlaoui par Rayan Yâakoubi, mais ils n'ont pas pu résister longtemps à la furia des partenaires d'Ahmed Salem Mezhoud qui ont réussi à renverser la tendance et inscrire les deux buts de la victoire.

Certes, pour cette 8e journée retour, les «Rouge et Noir» du Carrelage ont l'avantage de jouer à domicile, au Stade Olympique de Gabès, et de bénéficier du soutien de leur public, mais la qualité de l'adversaire du jour, l'Espérance, qui jouera son va-tout pour empocher les trois points et conforter sa position de leader, leur fait peur.

«Il faut reconnaître l'immensité de la débauche d'énergie qui attend mes joueurs pour espérer passer sans encombre ce grand écueil espérantiste. Pas facile de trouver les ressources et cette fraîcheur autant mentale que physique pour pallier notre infériorité au niveau individualités et jeu collectif de notre adversaire. Bien sûr, notre objectif est la victoire, mais même si nous parvenons à nous en sortir avec le point du nul, ça ne sera pas pour nous une grande déception».

Avec de la variété de formules en attaque, Mondher Makhlouf n'a pas de soucis pour presser haut l'Espérance et la maintenir dans sa zone, loin du périmètre de vérité de son équipe. Mais cette audace indispensable pour ne pas se recroqueviller derrière avec l'option pour un bloc bas qui serait fatale face au rouleau compresseur «sang et or» doit être accompagnée par la réussite dans la transition rapide attaque- défense et une bonne animation défensive pour ne jamais se trouver en déséquilibre face à une armada offensive qui sait profiter pleinement des espaces offerts ou créés. C'est la seule recette tactique dont disposera Mondher Makhlouf pour espérer sortir sans beaucoup de dégâts d'un duel, sur le papier, inégal.