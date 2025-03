Tunisie: Samsung reçoit 58 distinctions aux iF Design Awards 2025

Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui avoir reçu un total de 58 prix lors des International Forum (iF) Design Awards 2025, un prestigieux concours international de design allemand. Parmi les distinctions, citons un Gold Award pour Ballie de Samsung et un concept de boîtier avancé pour les petits projecteurs portables, « BOJAGI ».

Fondés en 1953 sous le nom de Die Gute Industrieform eV, les iF Design Awards évaluent une large gamme de facteurs, notamment la différenciation et l'impact, dans un total de neuf catégories : conception de produit, conception d'emballage, conception de communication, architecture d'intérieur, concept professionnel, conception de service, architecture, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI).

« L'innovation avec l'IA peut nous aider à trouver un écho auprès de nos clients grâce au pouvoir du design », a déclaré TM Roh, président et directeur du Corporate Design Center chez Samsung Electronics. « Nous nous efforcerons de fournir des designs qui s'harmonisent avec les modes de vie changeants des consommateurs et qui contribuent à la société et à la vie de nos consommateurs. »