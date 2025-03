Tunisie: De l'idée à la réussite - Comment The Dot propulse les startups tunisiennes

Depuis 2021, The Dot est un acteur clé de l'écosystème entrepreneurial tunisien, ayant accompagné plus de 400 startups issues de divers secteurs et régions du pays, avec plus de 40 000 bénéficiaires touchés. Des plateformes de jeux en ligne connectant des communautés aux solutions d'irrigation durables promouvant l'agriculture responsable, The Dot offre un accompagnement ciblé permettant à des entrepreneurs passionnés de concrétiser leurs projets et de contribuer au développement économique du pays.

Avec ces programmes tels que Dot Camp, Dot Landing, Executives In Residence..., The DOT offre aux startups d'accéder à un accompagnement personnalisé, à un vaste réseau d'experts et à des ressources (conseil juridique, financement, stratégie de marché, communication, solutions techniques), favorisant ainsi leur croissance et leur succès.

Mais au-delà des chiffres, ce sont les histoires de ses bénéficiaires qui témoignent de la dynamique et synergie créées: « The Dot est avant tout une communauté, un lieu de rencontre et d'échange où les entrepreneurs peuvent se soutenir mutuellement et s'inspirer les uns les autres », explique Safa Majdoub, Directrice générale de The Dot. « Notre mission est de leur fournir les outils et les ressources dont ils ont besoin pour transformer leurs idées en entreprises viables et prospères. »

Les réussites des bénéficiaires de The Dot témoignent de l'efficacité de cette approche :

Esmail Thabet, fondateur de Blue Jet Engineering a vu sa startup - projet d'irrigation durable axé sur la conception de machines de pointe et le développement de solutions basées sur les énergies renouvelables - structurée grâce à l'expertise des mentors de The Dot. « Notre passage à The DOT a été un véritable catalyseur pour Blue Jet Engineering. L'expertise des mentors et la dynamique de la communauté de The Dot nous ont permis d'affiner notre vision et d'optimiser notre projet. »

Moutaki Hajouni, le créateur de Defendr, une plateforme de jeux en ligne, témoigne : « Dot Camp+ m'a permis de me structurer et de mettre mon projet en place dans les meilleures conditions ».

Wael Fathi, fondateur de Garagy (basée au Kef) et Mustapha Zoghlami, co-fondateur de Tijara Tech (originaire de Zaghouan), tous deux participants au programme Dot Camp+, ont révolutionné leurs secteurs respectifs en connectant des communautés et en facilitant l'accès à des services essentiels. Wael témoigne: « Dot Camp+ nous a donné les outils et le réseau nécessaires pour faire passer notre startup à un niveau supérieur. Nous avons reçu des conseils précieux qui ont réellement changé notre vision et notre stratégie. »

En facilitant l'accès aux ressources et au mentorat, The Dot joue un rôle essentiel dans le développement de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Plus de 1500 événements ont été organisés depuis 2021, contribuant à faire de The Dot un hub incontournable pour les startups en Tunisie.