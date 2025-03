Tunisie: Le Semi-Marathon Ulysse Djerba sur la voie de l'internationalisation

Organisé à l'initiative du Sporting Club de Djerba, de la Fondation Djerba Développement Durable et du DMO Djerba (Djerba Management Organisation), le Semi-Marathon Ulysse Djerba s'impose comme un rendez-vous sportif et festif incontournable, témoignant de son ancrage durable dans le paysage insulaire et de son ambition de devenir un événement international majeur.

Avec un record de participation de 1 727 coureurs lors de sa 5e édition le 23 février 2025, l'événement confirme son attractivité et son rôle central dans la promotion du sport, du tourisme et de la durabilité à Djerba.

Un événement sportif, touristique et socialement engagé

Le Semi-Marathon Ulysse Djerba ne se limite pas à une simple compétition sportive. Il contribue activement à l'animation de l'île en offrant un programme d'animations festives sur deux jours, transformant Houmet Souk et la route touristique en un véritable parcours de fête et de partage.

Le départ a été donné devant le Théâtre de plein-air, sous une grande arche marquant le coup d'envoi des trois courses proposées : 5 km, 10 km et 21 km, permettant à un large public de participer, des amateurs aux sportifs confirmés. L'engouement populaire était au rendez-vous, avec des centaines d'habitants rassemblés pour encourager les coureurs.

L'événement se distingue également par une forte participation féminine, atteignant près de 50 % sur le 5 km, 38 % sur le 10 km et 15 % sur le semi-marathon, témoignant de son rôle dans la promotion de l'inclusion et du sport pour tous.

Un rayonnement régional et international en pleine expansion

L'édition 2025 a vu une croissance significative du nombre de participants internationaux, notamment grâce à des délégations venues d'Algérie, de Libye, du Maroc et de France, ainsi qu'à la participation de nombreux vacanciers séjournant dans les hôtels de l'île.

Dans une dynamique de développement et de reconnaissance internationale, l'organisation a franchi une nouvelle étape avec l'homologation officielle du parcours par un certificat de mesurage international valable pour cinq ans. Cette certification ouvre la voie à une participation croissante d'athlètes internationaux et à un rayonnement élargi pour les prochaines éditions.

Afin de renforcer cette ambition, les inscriptions pour l'édition 2026, prévue le 15 février, seront bientôt ouvertes sur le site officiel de la course.

Une stratégie ambitieuse pour l'internationalisation

Dans cette dynamique, le Semi-Marathon Ulysse Djerba bénéficiera du soutien du programme Tounes Wejhatouna, financé par l'Union européenne, qui accompagnera l'événement dans sa communication et sa promotion en tant qu'exemple de tourisme durable en Méditerranée.

« Nous allons, avec nos partenaires, déployer une stratégie de communication ambitieuse afin de renforcer la notoriété du Semi-Marathon Ulysse Djerba sur la scène internationale », a déclaré Farhat Ben Tanfous, membre du comité d'organisation et porte-parole de l'événement, lors d'une conférence de presse précédant la course.

Une aventure à suivre en 2026

L'édition 2026 est d'ores et déjà annoncée pour le 15 février. Avec une vision toujours plus ambitieuse et des engagements solides en matière de tourisme durable, d'inclusion sociale et de rayonnement international, le Semi-Marathon Ulysse Djerba s'impose comme un événement sportif incontournable en Méditerranée.

« Le rendez-vous est donné pour février 2026 pour une nouvelle édition qui s'annonce encore plus grandiose », soulignent encore les organisateurs.