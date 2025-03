Tunisie: Ligue 1/23ème journée - ESS - Repartir du bon pied

Désormais reléguée à la 3e place, l'Etoile doit forcément réagir. Seul un succès pour repartir de l'avant et rester au contact des équipes de tête constitue son leitmotiv. A défaut d'allier la manière au résultat, l'équipe risque de rentrer dans les rangs et jouer les seconds rôles. Faux pas interdit.

L'ambiance au sein du groupe s'est ternie après la dernière défaite qui met fin à une série de 13 succès en 14 matchs et les joueurs ont pris un sérieux coup derrière la tête, abasourdis par l'opposition sans pitié et vigoureuse de l'actuel leader. Ceci étant, le championnat ne se résume pas à ce seul match face à l'EST, car d'autres équipes ont le vent en poupe en ce moment. Justement, l'ESS reçoit le CAB, revigoré après sa victoire surprise face au leader et en verve par la suite face aux Zarzissiens.

L'Étoile est donc prévenue face à une équipe habituée à lui jouer de mauvais tours à Sousse même. En effet, en février 2023, l'ESS, déjà entraînée par Mkacher, avait mordu la poussière face aux requins du Nord (0-2). Il va falloir donc relever la tête et reprendre la bonne marche qui s'est arrêtée net, le temps d'un match face au tenant.

Beaucoup d'absences...

«Persona non grata» du côté de Sousse pour ses erreurs défensives, notamment sur la balle perdue qui a amené le penalty fatidique, Ghofrane Naouali risque de débuter sur le banc parce qu'il a un problème avec la relance dans l'axe. Houssem Ben Ali, également souffrant, est incertain.

L'infirmerie commence à donner des signes d'alerte, ce qui démontre la difficulté pour le groupe de suivre le rythme d'un match tous les trois joueurs. Hnid, absent lors du classico, devrait être de nouveau ménagé pour blessure. Abid serait également inapte. Enfin devant, Chamakhi a laissé un vide et son retour est attendu aux côtés de Aouani méconnaissable face à l'EST. Sur ce, on estime que Khardani sera maintenu au poste de gardien de but, tout comme Dagdoug en défense, un des seuls qui a surnagé mercredi dernier.

Ghedamsi fera, quant à lui, tout pour se rendre disponible cet après-midi. En effet, le match va débuter à 14h00 à l'Olimpico, quand bien même de nombreux fans du club ont voulu qu'il soit disputé le soir avec la possibilité d'une veillée ramadanesque. Ceci, d'autant plus que les projecteurs du stade, nouvellement installés, sont opérationnels.

Enfin, Mkacher pourrait faire du turnover en intégrant Chouchane, Jebali et Ouertani au milieu pour remplacer numériquement Ben Choug en manque d'inspiration ces derniers matchs. Sauf si le coach Mkacher lui renouvelle sa confiance dans ce match qui ne sera pas une partie de plaisir. Enfin, l'attaque, totalement muette lors du dernier match, est attendue au tournant et doit répondre par du jeu et des buts.