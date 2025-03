Tunisie: Ligue 2/17e Journée/ASK-JSK - Lourd de conséquences ?

La 17e ronde nous propose un grand format dans le groupe B entre le leader aghlabide et son dauphin kasserinois.

Cet après-midi, à Kasserine, l'ASK tentera de combler son retard à la réception d'une JSK qui caracole et qui compte à son tour sur ce choc pour prendre le large et avancer un peu plus vers la Ligue 1. L'affiche de cette journée aura donc lieu au centre-ouest de la Tunisie et le résultat pourrait être lourd de conséquences. Situé sur la 3e marche du podium, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaier a, lui aussi, un bon coup à jouer à Sidi Bouzid en croisant l'OSB. Là encore, en cas de victoire, le PSSE pourrait fondre sur l'ASK, si bien entendu, il bénéficie d'un destin favorable.

Quant à l'Olympique Sidi Bouzid, un succès dans son fief lui permettrait de bondir au classement, même si volet course à l'accession, l'équipe n'est pas en bonne posture. Passons au pied du podium à présent où un duel indirect entre le Sfax RS et l'OCK devrait se poursuivre. Tous deux en embuscade, Sfaxiens et insulaires tenteront de valider, histoire de garder le contact avec leurs devanciers. Le Sfax RS ira défier Baath Bouhajla dans son bastion, alors que l'OC Kerkennah recevra la Stayda, un club qui a brûlé tous ses jokers, mais qui ne semble pas concerné par la lutte au maintien.

ES Rogba Tataouine-ES Jerba : ça passe ou ça casse

Vers le bas de la hiérarchie, un match important est prévu à Agareb où l'AS locale croisera l'AS Jelma. Un point pour chacun suffira au bonheur des deux équipes même si une victoire, d'un côté comme de l'autre, serait synonyme de position consolidée au classement. A Chebba, le Croissant Chebbien croisera le CS Redaief, mieux loti que son adversaire du jour au classement, mais pas encore rassuré volet maintien. Victoire impérative du CS Chebba qui joue avec le feu ces derniers temps. Enfin, à Tataouine, l'équipe de Rogba, lanterne rouge, reçoit l'ES Jerba Midoun, avant dernière au classement. Ça passe ou ça casse pour les deux formations.

L'ASM à la relance

Dans le groupe A, la journée se disputera en deux temps, aujourd'hui et demain. Cet après-midi, après son cinglant revers face au leader jendoubien (0-3), l'AS Marsa, désormais co-dauphin avec les Cap-bonais du CS Korba, recevra le Sporting Club Moknine, formation qui n'a pas encore mis assez de distance avec les clubs dans son rétroviseur.

Au Chtioui cependant, si les gars du Saf Saf veulent rester dans le sillage de Jendouba Sport, ils devront valider coûte que coûte. Sur la même ligne que les banlieusards du nord, le CS Korba se produira, quant à lui, à Hammam-Lif où les Verts seront dos au mur et devront gagner pour ne pas s'enliser davantage. Match disputé en perspective. Ce faisant, toujours aujourd'hui, l'Association Mégrine Sport, confortablement installée sur la 3e marche du podium, croisera le SAMB, un onze inconstant et qui doit réactiver le compteur pour ne pas s'exposer à un destin capricieux.

Enfin, demain place à la mise à jour des matchs inscrits dans l'agenda du groupe A avec le match des extrêmes entre Jendouba Sport et l'ES Radès, l'ASOE qui joue sa peau à Oued Ellil face à l'ESHSousse (club en lice et en course pour l'accession), une explication sans véritable enjeu à Kalâa entre KS et les Fatimides de Mahdia et un autre match sans pression avérée entre le CS Msaken et l'AS Ariana.

Aujourd'hui

Groupe B

14h00 : AS Kasserine -JS Kairouanaise. Arbitre : Naim Hosni

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-PS Sakïet Eddaier. Arbitre: Firas Fouli

14h00 : BS Bouhajla -Sfax Railways Sports. Arbitre : Sofiene Ouertani

14h00 : OC Kerkennah-Stade Gabésien. Arbitre : Hamza Jaied

14h00 : AS Agareb -AS Jelma. Arbitre : Houssem Dhahri

14h00 : CS Chebba -CS Redaief. Arbitre : Iheb Ben Kilani

14h00 : ES Rogba Tataouine -ES Jerba. Arbitre : Oussema Cheraiet

Groupe A

14h00 : AS Marsa -SC Moknine. Arbitre : Montassar Belarbi

14h00 : CS Hammam-Lif -CS Korba. Arbitre : Nizar Riahi

14h00 : Mégrine Sport -SA Menzel Bourguiba. Arbitre : Raed Jouirou

Demain

Groupe A

14h00 : Jendouba Sport- ES Radès. Arbitre : Anouar Akrouti

14h00 : AS Oued Ellil -ES Hammam-Sousse. Arbitre : Haythem Trabelsi

14h00 :Kalâa Sport -EM Mahdia. Arbitre : Akram Naili

14h00 : CS Msaken -AS Ariana. Arbitre : Wassim Boussifi