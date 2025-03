Tunisie: Ligue 1/23ème journée - CAB - Sur sa lancée !

Les Cabistes évolueront en toute confiance contre l'ESS...

Quand une équipe enchaîne deux victoires successives contre deux prétendants au titre, avec la manière en plus, elle gagne automatiquement en confiance. C'est le cas du CAB qui affronte, cet après-midi, un autre adversaire de taille, en l'ocurrence l'ESS chez elle.

Certes, il s'agit là d'un déplacement périlleux, nous en convenons, mais comme la logique en football n'est que sur le papier, tout reste possible d'autant que les Cabistes sont en train de fournir des prestations de belle facture. Ayant creusé l'écart avec les clubs relégables, ils joueront contre l'ESS, à Sousse, dégagés de toute pression.

En outre, ils ont développé lors des derniers matches un volume de jeu intéressant, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas tout à l'heure sur cette lancée. Quand la matière et l'envie sont là, l'appétit ne fera que grandir! C'est donc aux Amri, Seydi, Momar Diop, Fellahi et Aloui, qui retrouvent les filets, de traduire ce saut qualitatif une nouvelle fois face à l'ESS.

Doser ses efforts

Dans ce genre de confrontation, le rôle du staff technique sera décisif quand on sait qu'au CAB, le coaching de Sofiene Hidoussi est devenu un atout supplémentaire dans sa stratégie de jeu. En effet, lorsque l'entraîneur cabiste se permet le luxe de laisser de fins techniciens comme Fellahi et Cissoko, le jeune colosse Bougatfa et le buteur Aloui sur le banc des remplaçants et de les incorporer en cours de jeu, c'est pour mieux surprendre l'adversaire.

Et il en sait quelque chose! Les derniers matches en sont la confirmation! Cette façon de procéder aide surtout les Cabistes à ménager leurs efforts, à bien les doser et par conséquent à se tenir prêts à supporter l'endurance en cette période de concentration de matches... En somme, ce sera un match indécis et disputé, encore une fois, malgré la différence apparente des forces en présence.