Tunisie: Ligue 1/23ème journée - EST - Éviter le relâchement

Lors de leur dernier match en déplacement, les "Sang et Or" ont perdu à Bizerte. Un nouveau faux pas est à éviter cet après-midi à Gabès. De même que le relâchement après la victoire face aux Etoilés.

A la faveur de sa victoire au classico, l'Espérance s'est accaparé de nouveau le fauteuil de leader, se débarrassant par là-même d'un adversaire direct, en l'occurrence l'Etoile du Sahel.

Quand on sait que l'EST a partagé le statut de coleader avec l'ESS à cause de sa défaite concédée à Bizerte ( une contre-performance qu'elle aurait pu éviter si son jeune gardien, Amanallah Memmiche, n'avait pas commis des erreurs de débutant), un autre faux pas pour les mêmes raisons ne serait pas toléré par les supporters.

Cela dit, la victoire obtenue au classico ne doit pas emporter les "Sang et Or" dans l'euphorie. Car même si l'Espérance est de nouveau leader, ses poursuivants directs, son dauphin monastirien notamment, la talonnent des près. L'USM n'accuse que deux points de retard. Quant à l'ESS, qui clôture la troisième marche du podium, elle n'est qu'à trois points. Rien n'est donc joué et la course au titre s'annonce longue et épineuse. C'est pourquoi les "Sang et Or" se déplaceront tout à l'heure à Gabès avec pour mot d'ordre: éviter un nouveau faux pas.

Mohamed Mouhli opérationnel

Achevant sa phase de rééducation, le milieu offensif Mohamed Mouhli a réintégré le groupe jeudi. Le joueur est opérationnel. Toutefois, sa participation au match devait être prise en dernière minute, hier.

S'il est prêt à 100%, Mohamed Mouhli pourrait remplacer Youssef Belaïli, suspendu pour avoir écopé lors du classico de mercredi d'un troisième avertissement suspensif.

Ceci dit, pour remplacer Belaïli, Yan Sasse et Koussay Maacha constituent d'autres solutions de rechange pour Laurentiu Reghecampf. Par ailleurs, le technicien "sang et or" récupère à l'occasion du déplacement de cet après-midi deux joueurs qui ont purgé leurs suspensions, à savoir Khalil Guenichi et Koussay Smiri. Ce dernier, défenseur central de métier, est le plus proche pour suppléer Mohamed Tougaï, blessé.

A noter que Béchir Ben Saïd s'entraîne normalement avec le groupe. La question est : gardera-t-il la cage "sang et or" tout à l'heure ou Laurentiu Reghecampf continuera à faire confiance à Amanallah Memmiche malgré ses erreurs? Une chose est sûre : l'équipe a tout à gagner si Béchir Ben Saïd est compétitif, d'autant que les quarts de finale de la Ligue des champions se disputeront dans un mois.