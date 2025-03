Gabon: Le Président de la récompense les lauréats de la 4e édition du Concours National des Meilleurs Élèves

Le Président de la Transition, Président de la République Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce jour au Palais Rénovation la traditionnelle cérémonie de remise des prix du Concours National des Meilleurs Élèves.

Pour sa 4e édition, ce concours a primé 162 lauréats issus de l'enseignement général, technique et professionnel, venus des 9 provinces du pays, avec la participation inclusive des élèves du prytanée militaire et ceux du niveau post baccalauréat.

A cette liste de récompenses s'ajoute également le prix spécial du meilleur établissement et du meilleur enseignant comme nouvelle catégorie de prix à ce concours national.

Outre les prestations culturelles et les allocutions de circonstance, cette édition particulière a été ponctuée par une visite guidée du Palais Présidentiel par les lauréats. Visite inédite conduite par le Secrétaire Général de la Présidence de la République qui a suscité la joie des élèves, et au cours de laquelle le Président de la République a brièvement échangé avec ses jeunes compatriotes sur l'activité présidentielle au quotidien ainsi que tout le processus de transition et le retour à l'ordre constitutionnel.

Honorés par cette marque d'encouragement des plus hautes autorités, les lauréats ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de leurs enseignants et à celui du Chef de l'État qui place l'éducation et la formation au coeur de ses priorités à travers la modernisation de notre système.