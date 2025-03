Gabon: Lancement d'une session de tests d'aptitude pour conducteurs de poids lourds réunissant 1400 candidats nationaux

Le ministre des Transports et de la Marine Marchande, Jonathan Ignoumba, a lancé la session des tests d'aptitude pour les conducteurs de poids lourds, réunissant 1 400 candidats nationaux titulaires des permis de conduire catégories C et D dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la sécurité routière et la professionnalisation du secteur.

Cette session s'est également ouverte aux détenteurs de permis B, déjà familiarisés avec le métier mais n'ayant pas encore obtenu les permis C et D, leur offrant ainsi une opportunité de formaliser leurs compétences.

C'est leDirecteur de Cabinet, Sidoine Akoubou, qui a procédé à l'allocution officielle en ouverture. À ses côtés, plusieurs hautes autorités étaient présentes, notamment le secrétaire général du ministère, Cyprien Ndong ainsi que les inspecteurs généraux des services, témoignant de l'importance accordée à cette initiative par les instances dirigeantes.

Le ministre Jonathan Ignoumba pour sa prise de parole a souligné l'importance de cette initiative pour une meilleure régulation du secteur du transport. Il a également mis en évidence la nécessité de professionnaliser le domaine, en réponse aux préoccupations croissantes liées aux accidents impliquant les poids lourds.

Jonathan Ignoumba n'a pas manqué de souhaiter à chacun des participants de performer pour espérer rentrer dans les critères de sélection de certains opérateurs prêts à embaucher.

Les épreuves théoriques des auditions portaient sur des sujets clés tels que la gestion de la conduite, la sécurité routière, la maîtrise des équipements spécifiques aux poids lourds et la connaissance approfondie du Code de la route.

Les résultats de ces tests détermineront l'éligibilité des participants à l'obtention d'un certificat de compétence, indispensable pour exercer en tant que conducteur de poids lourds.

Convaincu qu'une meilleure formation des conducteurs permettra de limiter les accidents et d'améliorer la logistique du transport de marchandises au Gabon, ce programme garantit un meilleur encadrement des professionnels du secteur et pose les bases d'un système de transport plus fiable et efficace, rassurant ainsi bons nombres de pat patrons du secteur.

D'autres réformes sont attendues dans les mois à venir pour renforcer cette dynamique et garantir un système de transport encore plus performant.