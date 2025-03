Ile Maurice: Olivier Bancoult parle de «claque» aux opposants au retour

Après plusieurs semaines de spéculation, le président américain Donald Trump s'est exprimé. Prenant à contrepied les détracteurs du deal sur les Chagos, il a annoncé, hier, lors d'une conférence conjointe avec Sir Keir Starmer, qu'il est enclin à le soutenir.

Quelques heures avant la rencontre entre les deux chefs d'Etat, Robert Kennedy, secrétaire d'Etat américain à la Santé, avait fait une virulente sortie contre ce deal, allant jusqu'à accuser Maurice d'être proche de la Chine. Mais le président des Etats-Unis a été clair. Il a laissé entendre qu'il va soutenir le deal entre Maurice et le Royaume-Uni. «Nous allons avoir des discussions à ce sujet très bientôt et je pense que tout se passera bien», a déclaré Donald Trump. Ajoutant que le bail serait de 140 ans, il s'est dit enclin à soutenir ce deal.

Sollicité, Olivier Bancoult a exprimé son entière satisfaction face à ce dénouement, qui devrait peser lourd dans la balance. «C'est une claque à toute l'opposition britannique, à certains républicains et aux journaux, qui ont fait campagne contre ce deal» a dit le leader du Groupe Réfugiés Chagos.

Dans la foulée, il a aussi fustigé ceux qui s'étaient prononcés contre, y compris au sein de la communauté des descendants chagossiens, qui, selon lui, ont tenté de diviser la communauté avec l'aide des parlementaires britanniques, à l'instar de Nigel Farage et Priti Patel. «Le plus jeune natif a 52 ans et le doyen aura 100 ans bientôt. Tous les natifs ont toujours été pour le retour dans les îles».

Certes, précise Olivier Bancoult, même si le deal n'est pas à 100 % satisfaisant, c'est tout de même un point très positif d'avoir la possibilité pour les Chagossiens de retourner sur les îles Salomon et Peros Banhos. «De plus, il doit aussi y avoir un droit de réparation pour le déracinement et la souffrance vécue par notre peuple».