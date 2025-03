Ile Maurice: Maneesh Gobin arrêté sous la section 7 (1) de la POCA et relâché sous caution

L'ancien Attorney General, Maneesh Gobin, a été arrêté ce vendre- di 28 février par la Financial Crimes Commission (FCC) en vertu de la section 7 du Prevention of Corruption Act (POCA) de 2002. Après avoir comparu devant la Bail and Remand Court, il a été remis en liberté sous deux cautions de Rs 250 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions, la Cour n'ayant pas objecté à sa remise en liberté.

Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'enquête en cours sur l'attribution controversée d'un terrain de 350 arpents situé près de Grand-Bassin, octroyé à l'Eco Deer Park Association. Les enquêteurs soupçonnent que Maneesh Gobin aurait favorisé cette association au détriment d'un autre candidat de bonne réputation. Ce dernier, qui avait également sollicité le terrain, n'aurait pas vu sa demande traitée dans les délais requis.

L'enquête de la FCC porte sur des allégations de corruption impliquant des personnalités politiques et des acteurs du secteur privé. Selon les enquêteurs, Maneesh Gobin aurait bénéficié de gratifications à travers Ajay Jeetoo, qui aurait remis une partie des Rs 4 millions demandés à l'ex-ministre par l'intermédiaire d'un tiers.

En juin 2021, l'Eco Deer Park Association a finalement obtenu le terrain à bail après un consensus avec le ministère de l'Agro-industrie, alors dirigé par Maneesh Gobin. Cette attribution a toutefois suscité des interrogations, notamment en raison de la présence de l'ex-ministre sur le terrain, malgré le litige judiciaire en cours impliquant son ministère.

Une affaire aux multiples ramifications

L'affaire prend sa source en 2016, lorsque l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) a annulé le bail de RKS Deer Ranch Ltd après la découverte de plants de cannabis sur le terrain. La famille Etwaroo, actionnaire de cette société, a alors engagé une action en justice pour contester cette décision.

En 2020, Ajay Jeetoo aurait rencontré Hurryduth Ramnarain, Senior Officer au Registrar of Associations, lors d'un événement familial. Ce dernier aurait suggéré de créer un nouveau groupe pour solliciter le bail du terrain. Ainsi est née l'Eco Deer Park Association, regroupant d'anciens membres de RKS Deer Ranch Ltd et de nouvelles personnalités, dont le gendre de l'ex-PPS Rajanah Dhaliah.

Le mois d'août 2020 a marqué un tournant décisif. Lors d'une réunion au bureau d'Ajay Jeetoo, Rajanah Dhaliah aurait exigé Rs 4 millions pour faciliter l'attribution du terrain, insistant pour que les échanges se fassent par l'intermédiaire de Hurryduth Ramnarain. Pendant ce temps, la famille Etwaroo aurait réuni Rs 3,5 millions, notamment grâce à la vente d'une tractopelle.

Le 12 septembre 2020, un événement baptisé «Stag Party» s'est tenu sur le terrain en question. Lors de cette fête, plusieurs personnalités, dont Rajanah Dhaliah, Hurryduth Ramnarain et Maneesh Gobin, auraient été présentes, alors que le pays sortait tout juste de la première vague de la pandémie de COVID-19. Keegan Etwaroo, soucieux de la transparence de la transaction, aurait remis l'argent à Ajay Jeetoo en plusieurs fois afin de s'assurer que la somme serait correctement distribuée.

Le 31 août 2023, l'ex-ICAC a procédé à l'arrestation de Rajanah Dhaliah, inculpé sous la charge provisoire de Public Officer Soliciting Bribe. Pourtant, malgré son rôle central dans l'affaire, Maneesh Gobin n'avait jamais été convoqué jusqu'à la semaine dernière.

L'enquête se poursuit, et de nouvelles révélations pourraient émerger sur l'implication d'autres personnalités dans ce scandale de corruption.