Angola: Le Président angolais considère Sam Nujoma comme un symbole incassable

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a considéré le premier Président de la Namibie, Sam Nujoma, une figure marquante de l'histoire africaine contemporaine, "héros du peuple namibien et symbole incassable de la lutte de libération de l'Afrique australe contre la domination coloniale et le régime de l'apartheid".

S'exprimant lors des funérailles de Sam Nujoma, décédé le 8 février à l'âge de 95 ans, João Lourenço, également président de l'Union africaine, a qualifié l'illustre défunt comme un homme courageux, un patriote namibien convaincu et un véritable fils de l'Afrique.

Selon l'homme d'État angolais, Nujoma est devenu une icône de la lutte pour la conquête de la dignité et la souveraineté de son peuple, défiant courageusement et de manière exemplaire le système « hideux » de l'apartheid, qui a dominé la scène politique du sud-ouest de l'Afrique pendant plusieurs décennies, avec une cruauté indescriptible.

« Aux hommes au tempérament de Sam Nujoma et aux autres grands dirigeants de l'histoire de la libération africaine, à nous qui avons aujourd'hui la responsabilité de les suivre, inspirés par les exemples qu'ils nous ont laissés, il nous appartient, dans le cadre d'une mission presque impossible, d'intérioriser leur esprit d'altruisme et de dévouement aux causes africaines et de diriger notre continent de manière à réaliser les rêves et les objectifs pour lesquels ils se sont battus et ont cru jusqu'à la fin de leurs jours, ceux de pouvoir construire une Afrique libre, développée et jalouse de ses valeurs les plus profondes», a-t-il souligné.

Devant le cercueil de Sam Nujoma, João Lourenço a déclaré qu'il saura déployer tous les efforts en son pouvoir pour que les Africains honorent la mémoire de tous les pères fondateurs, en construisant, dans un environnement de solidarité active entre tous, « l'Afrique que nous voulons ».

Selon l'homme d'État angolais, c'est un moment opportun pour rappeler que c'est dans cette perspective que les jeunes angolais et namibiens et les gens des deux pays de toutes générations se sont réunis et ont versé leur sang dans de dures batailles livrées à Calueque, Xangongo, Kahama, à Cuito Cuanavale (Sud d'Angola) et ailleurs, pour écrire des pages glorieuses de l'histoire de la libération de la région.

Faisant écho aux pensées du premier Président de l'Angola, Agostinho Neto, lorsqu'il a déclaré que « la Namibie et l'Afrique du Sud étaient la continuation de notre lutte », il a exprimé que le peuple angolais, dirigé par le Président José Eduardo dos Santos, incarnait la solidarité et le soutien à la cause du peuple namibien et des autres peuples de la région australe, contribuant ainsi à la construction d'une nouvelle nation libre, avec justice et dignité pour ses habitants, en aidant au processus d'autodétermination de la Namibie et à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.

Dans cette atmosphère de tristesse, qui invite également à la réflexion, João Lourenço a rappelé qu'une paix définitive en Angola n'aurait pas été possible si le régime de l'apartheid n'avait pas été vaincu, ce qui a conduit à la décolonisation et à l'indépendance de la Namibie.

Le Chef de l'État angolais a profité de l'occasion pour exprimer au peuple namibien, à ses autorités et à la famille endeuillée, son hommage, ses plus sincères condoléances, au nom de tous les Angolais, des Africains en général et en son propre nom.

« Le travail de Sam Nujoma en faveur de son peuple restera gravé de manière indélébile dans les annales de l'histoire et l'éternisera en tant que référence incontournable pour les générations futures de Namibie et du continent africain. Les grands hommes ne meurent pas, ils se reposent », a conclu le Président João Lourenço.

Plusieurs Chefs d'Etat se sont réunis ce vendredi, au Stade de l'Indépendance, à Windhoek, pour les funérailles de l'homme d'Etat namibien, Sam Nujoma.

Le programme sera marqué par les hymnes de la Namibie et de l'Union africaine, un moment religieux avec les églises catholique et évangélique luthérienne de Namibie, des messages du Président par intérim du pays, Nangolo Mbumba, ainsi que des Chefs d'Etat et autres dignitaires étrangers.

Les funérailles nationales de Sam Nujoma sont prévues samedi 1er mars au Heroes Acre Memorial, à la périphérie de la ville de Windhoek.

Le point culminant de la cérémonie sera le dépôt de l'urne dans la tombe des Héros d'Acre, simultanément avec le tir de 21 coups de canon, une démonstration aérienne, entre autres attractions.

Sam Nujoma a été le premier président de la Namibie, un pays devenu indépendant en 1990 et a cessé d'être contrôlé politiquement par l'Afrique du Sud.

Nujoma a accompli ses trois mandats de président, de 1990 à 2005, et a cherché à se projeter comme un leader rassembleur, comblant les divisions politiques.

Dans un pays marqué par l'héritage de l'apartheid et de la domination coloniale allemande, le parti SWAPO, créé et dirigé par Nujoma, a mis en oeuvre un programme de réconciliation nationale sous la devise « Une Namibie, une nation ».