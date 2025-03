Angola: Le ministre de l'Intérieur défend l'excellence des services rendus aux citoyens

Ramiros — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a défendu vendredi, à Luanda, que la Police Nationale doit investir dans l'excellence des services fournis aux citoyens, afin d'augmenter leur sentiment de sécurité.

Le gouvernant, qui intervenait lors de la cérémonie centrale célébrant le 49ème anniversaire de la Police Nationale, a souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures du ministère pour un meilleur rendement.

Au cours de son intervention, le ministre a parlé de l'importance de former le personnel doté de moyens logistiques, techniques et technologiques modernes, ainsi que d'intensifier la surveillance des frontières et de l'espace maritime, sous la juridiction de l'État angolais.

"Nous pourrons faire de l'Angola un pays sûr, humaniste, avec une meilleure qualité de vie, le rendant plus attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers", a souligné le ministre.

Manuel Homem a appelé à l'amélioration et à l'optimisation des pratiques lors des actions policières, et c'est pourquoi il est impératif de continuer à investir dans la formation et la qualification des agents.

D'autre part, il a signalé que le renforcement des programmes de formation se poursuit, en mettant l'accent sur les domaines des droits de l'homme, de la gestion des crises et de l'utilisation éthique de la technique, soulignant la nécessité d'explorer de nouvelles formes d'approche et de maintien de l'ordre.

"Au cours de ces 49 années, nous avons fait un parcours marqué par des avancées significatives, nous avons cherché à moderniser et adapter nos méthodes de travail, en intégrant de nouvelles technologies et entrainement, ce qui a servi à accroître notre efficacité opérationnelle", a-t-il rappelé.

A titre d'exemple, le ministre a cité la police de proximité qui est une stratégie rapprochant les agents de la population, permettant non seulement d'agir de manière réactive, mais aussi de prévenir les crimes grâce à un engagement proactif auprès des citoyens.

Au cours de l'événement, le ministre a assisté à la clôture du II Cours avancé de techniques d'instruction procédurale, où 590 finalistes ont obtenu le grade de sous-inspecteur.

Toujours lors de la même cérémonie, 1.881 candidats ont suivi le 20e cours de base de la police et ont obtenu des diplômes d'agent de troisième niveau.