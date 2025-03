Sénégal: Sédhiou/Prise en charge des enfants en soins opératoires - AMREF Health Africa redonne du sourire aux mômes !

Au moins 25 enfants de la région de Sédhiou et autant de Kolda ont recouvré la santé suite aux soins opératoires gratuits que leur ont dispensés les médecins pédiatres à l'initiative de l'ONG Amref Health Africa. Un camp a eu lieu à cet effet au Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou sur trois jours dont un consacré à un enseignement postuniversitaire. L'objectif est, selon Amref, est de venir en aide aux parents démunis pour prendre en charge la santé de leurs enfants malades.

Ce camp gratuit de chirurgie pour enfants âgés de quatorze (14) ans au plus est sponsorisé par l'ONG international Amref Heath Africa, en soutien aux familles démunies. Le chargé de programme à l'ONG Amref Health Africa et coordonnateur du volet capital santé pour Sédhiou et Kolda déclare qu'«à travers ce projet, nous contribuons à la réduction de la mortalité et à la morbidité des enfants âgés de zéro à quatorze ans.

Dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Nous accompagnons les prestataires de santé à fournir des soins médicaux et chirurgicaux aux enfants des parents démunis», a dit Mansour Touré. Et d'ajouter : «nous avons pris en charge 50 enfants dont 25 à Kolda et autant à Sédhiou. A Sédhiou, c'est notre quatrième camp de chirurgie mais avec ce camp-ci capital santé c'est notre deuxième édition».

Le professeur Gabriel Ngom, chirurgien pédiatre et chef de mission de ce camp, revient sur les pathologies chirurgicales et la prise en charge. «Ce camp s'étale sur trois jours. Les deux premiers sont consacrés à l'opération et le troisième jour à dispenser un enseignement postuniversitaire. L'essentiel des pathologies est représenté par des affections malformatives et des hernies. Nous les avons pris en charge avec succès».

LA DELIVRANCE DES PARENTS ET LE SOULAGEMENT DES ENFANTS !

Les parents des enfants pris en charge éprouvent un sentiment de délivrance, avec une sensation manifeste de bien-être de leurs petits. «Je suis très contente franchement. C'est une grande satisfaction que de voir mon enfant reprendre son sourire habituel. Je remercie l'ONG Amref et les techniciens de santé», dixit Mme Khady Mané, après les soins opératoires de son enfant.

Dr Tuspin, le médecin-pédiatre du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, souhaite que de pareils camps soient fréquemment organisés à Sédhiou, pour assouvir la forte demande sociale. Le Directeur de cet établissement de santé s'est, quant à lui, réjoui de l'étroitesse de la collaboration avec l'ONG Amref et s'engage à soutenir de telles initiatives. Ousmane Seck Dam a rassuré, dans le même temps, que la prise en charge des enfants se poursuivra même au-delà de ce camp gratuit et sous la forme habituelle des prestations de l'hôpital.