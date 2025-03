Sénégal: Développement des PME/PMI - Une stratégie nationale pour une croissance durable en élaboration

Dans le cadre du renforcement du tissu économique et du soutien aux Petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux Petites et moyennes industries (PMI), le Sénégal a officiellement lancé hier, jeudi 27 février 2025, sa Stratégie Nationale de Promotion et de Développement des PME/PMI.

Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du nouveau référentiel des quotas publics, tout en suivant les orientations définies par le Premier ministre. L'objectif principal de cette stratégie est d'améliorer l'écosystème d'accompagnement et de favoriser l'émergence d'un cadre propice à la croissance et à la compétitivité des entreprises.

La Stratégie Nationale de Promotion et de Développement des PME/PMI se veut un cadre structurant qui prend en compte les grandes orientations des politiques publiques en matière de développement économique. Son ambition est double : mettre en place un dispositif efficace d'accompagnement des PME et PMI, aussi bien sur le plan du financement que sur celui du soutien non financier ; mais également proposer des réformes législatives et réglementaires visant à harmoniser et structurer l'environnement des PME/PMI.Cette démarche s'accompagne d'un plan d'action opérationnel, destiné à encadrer ces entreprises et à leur offrir un accès plus efficace aux ressources nécessaires à leur expansion.

Des défis structurels à surmonter

Les PME et PMI au Sénégal sont confrontées à plusieurs problématiques majeures qui entravent leur développement. Parmi ces défis, on peut citer l'accès limité au financement, en raison de conditions bancaires contraignantes et d'un manque de garanties solides ; l'absence d'un encadrement adapté, qui freine l'innovation et la structuration des entreprises et la faible protection juridique des entreprises, notamment en ce qui concerne la sécurisation des transactions et des investissements.

Face à ces enjeux, la stratégie ambitionne de rationaliser l'intervention des structures d'appui et d'encadrement, en établissant une interconnexion efficace entre elles. L'objectif est de garantir un accompagnement mieux structuré et plus pertinent, tout en assurant une répartition équilibrée des ressources sur l'ensemble du territoire national.

Des solutions adaptées pour un développement inclusif

Pour relever ces défis, le gouvernement mise sur plusieurs leviers stratégiques au nombre desquels l'adoption d'une loi d'orientation des PME, assortie d'un décret d'application, afin d'offrir un cadre réglementaire stable et prévisible ; la mise en oeuvre d'une stratégie de l'entrepreneuriat, visant à encourager la création d'entreprises et à renforcer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les femmes, l'amélioration de l'accès au financement, notamment à travers la mobilisation de ressources conséquentes, avec un objectif d'investissement de 3 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2029. Ces initiatives s'inscrivent dans une approche territorialisée, avec une concentration des efforts sur huit pôles économiques stratégiques, en vue d'une meilleure répartition des opportunités de croissance.

Une cartographie économique révélatrice

Les dernières études de recensement des PME au Sénégal remontant à 2016 ont révélé que le pays compte 408 000 PME, représentant 99,8 % du tissu économique national. Toutefois, parmi elles, seules 3 000 entreprises disposent d'une structure formelle avec des états financiers certifiés. Cela signifie que près de 407 000 PME évoluent encore entre les secteurs formel et informel.

Cette situation contraste avec d'autres pays comme le Maroc, où l'on dénombre 509 PME pour 10 000 habitants, contre seulement 9 PME pour 10 000 habitants au Sénégal. Cet écart souligne l'urgence d'une politique volontariste visant à encourager la création et la structuration des PME, afin de renforcer leur contribution au développement économique du pays.

Un engagement fort pour l'avenir

Rappelons que le Recensement Général des Entreprises de 2016 a mis en évidence une forte concentration des PME dans la région de Dakar (39,5 % des unités recensées). D'autres pôles, tels que Thiès, Diourbel, Kaolack, Kolda et Saint-Louis, concentrent également une part significative des entreprises. Toutefois, certaines régions restent en retrait, nécessitant une action ciblée pour équilibrer le développement territorial.

Conscient du rôle déterminant des PME/PMI dans la croissance économique, l'État a multiplié les initiatives en leur faveur, à travers la loi d'orientation des PME (2020-02 du 07 janvier 2020), qui encadre juridiquement leur développement ; la Politique du Contenu Local, qui favorise l'intégration des entreprises locales dans les grands projets ; la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé (SNDS), qui vise à dynamiser l'investissement privé et la création d'agences d'accompagnement, telles que l'ADEPME, la DER/FJ et le Bureau de Mise à Niveau.

Vers une transformation structurelle des PME/PMI

Malgré ces efforts, des défis subsistent : 60 % des PME ne dépassent pas cinq ans d'existence, illustrant leur vulnérabilité face aux aléas du marché. Leur faible compétitivité, leur accès limité aux financements et leur manque de structuration restent des freins majeurs à leur essor.

L'Agenda National de Transformation - Sénégal Vision 2050 place ainsi le développement des PME/PMI au coeur des priorités économiques du gouvernement. Cette orientation a été confirmée par le Premier ministre lors de sa Déclaration de Politique Générale du 27 décembre 2025.Dans ce cadre, le Secrétariat d'État au Développement des PMI a initié un processus d'élaboration d'une Stratégie Nationale de Promotion et de Développement des PME/PMI, articulée autour des quatre moteurs de croissance à savoir les industries extractives ; les industries agroalimentaires ; les industries manufacturières ; les services à haute valeur ajoutée (numérique, tourisme, industries culturelles et créatives).