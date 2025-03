Afrique: Meskerem Tadesse Goshime - 'L'objectif est de maintenir l'élan positif que le football féminin a généré'

interview

Tout au long du mois de mars, Cafonline.com mettra à l'honneur des figures féminines qui contribuent à façonner le football africain.

Dans un contexte de développement rapide du football féminin en Afrique, la CAF (Confédération Africaine de Football) déploie des initiatives stratégiques visant à améliorer la compétitivité et la visibilité des joueuses à travers le continent. Le programme GIFT (Girls Integrated Football Tournament) pour les moins de 17 ans, la Ligue des Champions Féminine et l'évolution de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine sont autant de projets qui illustrent l'engagement de la CAF à soutenir les jeunes talents.

Au centre de ces projets se trouve Meskerem Tadesse Goshime, qui est en charge du développement du football féminin à la CAF. Depuis qu'elle a pris les rênes de ce département, l'Éthiopienne joue un rôle clé dans l'évolution du football féminin en Afrique, ayant initié plusieurs programmes destinés à renforcer la visibilité et les opportunités pour les jeunes talents.

Madame Meskerem Tadesse Goshime, la CAF a récemment lancé plusieurs initiatives pour le développement du football féminin, telles que le tournoi GIFT. Quels sont les principaux objectifs de cette initiative et comment espérez-vous qu'elle transforme le football féminin en Afrique ?

L'Initiative GIFT (Girls Integrated Football Tournament) représente un programme fondamental destiné à repérer et à promouvoir les jeunes talents féminins à travers le continent africain. Ce programme fournit une plateforme cruciale permettant aux jeunes filles de démontrer leurs compétences, ce qui contribue à l'épanouissement du football féminin à la base. Il s'inscrit dans la stratégie globale de la CAF, qui vise à accroître la participation des filles dans le football et à assurer qu'elles bénéficient du soutien et des opportunités nécessaires pour progresser dans ce domaine.

Le programme GIFT U-17 se focalise sur l'élaboration de chemins permettant aux jeunes filles de passer du football amateur à des structures compétitives au sein des clubs et équipes nationales. En investissant dans des compétitions pour les moins de 17 ans et en stimulant les fédérations et clubs à créer des initiatives de football jeunesse, la CAF s'investit pour assurer que les jeunes talents féminins aient la chance de s'épanouir et d'exploiter leur plein potentiel.

Ce programme joue un rôle essentiel dans l'autonomisation de la prochaine génération de footballeuses, contribuant à la pérennité et au succès à long terme du football féminin en Afrique. Au coeur de cette initiative réside notre objectif fondamental : la croissance et le développement du jeu, tel qu'il est défini dans les points d'action du Président de la CAF, qui met en avant l'importance du football féminin en tant que pilier majeur de l'avenir du football africain.

Toutes nos initiatives sont conçues avec un objectif clair et spécifique de développement à long terme. Nous travaillons à améliorer la professionnalisation du jeu élite, en introduisant davantage de programmes de développement et de compétitions, tout en élargissant les efforts de base pour inciter davantage de filles à pratiquer le football dès leur plus jeune âge. En augmentant la visibilité et la crédibilité du football féminin, nous cherchons également à encourager l'investissement dans le jeu, ce qui, en retour, favorisera le développement des joueuses et la création de parcours professionnels plus durables.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF s'établit progressivement comme une compétition majeure. Quel bilan faites-vous des éditions précédentes et quelles sont les pistes d'amélioration que vous envisagez ?

Le lancement de la Ligue des Champions Féminine de la CAF en 2021 a permis à la CAF de réaliser des avancées significatives dans le paysage du football féminin des clubs à travers l'Afrique. La Ligue des Champions est rapidement devenue une pierre angulaire du football féminin, offrant une plateforme essentielle pour mettre en valeur le talent et le potentiel des clubs de tout le continent. Cette compétition représente bien plus qu'une simple occasion pour les clubs de concourir au plus haut niveau : elle joue un rôle crucial dans l'essor et la professionnalisation du football féminin en Afrique.

Au fur et à mesure de l'évolution de la Ligue des Champions Féminine, nous avons observé une augmentation du niveau de compétitivité des équipes d'une saison à l'autre, les clubs continuant à rehausser leurs standards de performance. La compétition a non seulement élevé le niveau du jeu, mais elle a aussi contribué au développement général du football féminin en créant un environnement compétitif de haut profil. Cela a, à son tour, attiré de nouveaux fans et de l'investissement, contribuant à renforcer les bases financières et opérationnelles du football féminin en Afrique.

De plus, la Ligue des Champions s'est avérée être une plateforme inestimable pour l'exposition des joueuses. Nombre de nos meilleures joueuses ont été repérées par des clubs internationaux, ce qui leur a ouvert des opportunités de jouer au niveau mondial. Nous pouvons citer le récent transfert de la star congolaise Merveille Kanjinga de TP Mazembe au PSG. Ainsi, la compétition a agi comme un tremplin pour les footballeuses africaines, leur permettant de démontrer leurs compétences sur la scène mondiale et contribuant ainsi à accroître la visibilité du football féminin africain tout en enrichissant le réservoir mondial de talents.

Comment la CAF collabore-t-elle avec les clubs et les fédérations pour assurer un meilleur développement de cette compétition ?

Depuis le lancement de la Ligue des Champions Féminine de la CAF en 2021, la CAF a également introduit pour la première fois des règlements de licence des clubs féminins, essentiels pour la professionnalisation du jeu féminin. Ces règlements ont pour objectif de garantir que les clubs opèrent selon les normes les plus élevées, favorisant ainsi un environnement plus structuré et durable pour le football féminin à travers le continent.

En collaboration avec le Département de Développement du Football Professionnel de la CAF, nous organisons régulièrement des ateliers pour les administrateurs de clubs féminins. Ces ateliers visent à améliorer les connaissances et les compétences des responsables de clubs, les aidant ainsi à gérer leurs clubs de manière plus efficace et professionnelle. En renforçant la capacité administrative des clubs féminins, nous contribuons à la durabilité et à la croissance à long terme du sport.

Mettre l'accent sur le développement durable des clubs créera un environnement où les filles pourront jouer au football de manière continue et progresser dans leurs carrières. Cette stabilité est essentielle pour accroître la compétitivité du jeu féminin, permettant aux joueuses d'améliorer continuellement leurs compétences et d'augmenter leur taux de succès tant dans les compétitions nationales qu'internationales.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine a connu une évolution significative ces dernières années. Comment la CAF travaille-t-elle à renforcer cette compétition et lui donner encore plus de visibilité ?

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2022 a marqué une étape importante dans la croissance du football féminin en Afrique, avec une augmentation notable de l'engagement des fans et de la couverture médiatique. L'introduction du logo et de l'identité visuelle du football féminin a été une véritable révolution, offrant au football féminin une voix, une apparence et une identité propres. Cet effort de branding a favorisé un sentiment d'appartenance parmi toutes les parties prenantes, des joueuses et entraîneurs aux fans et sponsors, élevant ainsi le profil du football féminin à travers le continent.

La décision de la CAF d'augmenter le nombre d'équipes en finale du tournoi de 8 à 12 a été un développement clé dans ce succès. En permettant à un plus grand nombre d'équipes de participer au tournoi, la CAF a non seulement élargi la compétition mais également créé davantage d'opportunités pour les joueuses de tout le continent. Cette expansion a joué un rôle essentiel dans la génération d'un plus grand intérêt du public, car elle offre à davantage de nations l'occasion de mettre en valeur leur talent sur la scène continentale. En conséquence, le tournoi a attiré un plus grand nombre de supporters, avec davantage de personnes suivant leurs équipes, ce qui a eu un impact significatif sur la visibilité et la popularité du football féminin.

Grâce à une collaboration étroite entre les équipes de Communication et Digitale de la CAF, la CAF a développé des documentaires et du contenu impactant qui ont encore renforcé la visibilité de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies et de ses joueuses. Ce contenu, associé à une plus grande implication sur les réseaux sociaux et dans la communication, a joué un rôle déterminant dans l'attraction d'une attention croissante pour le jeu féminin. En conséquence, le tournoi et ses participantes ont acquis une reconnaissance considérable, contribuant à la popularité et au soutien grandissants du football féminin en Afrique.

Lors de la dernière Coupe du Monde Féminine, les équipes africaines ont montré des progrès remarquables (le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud en huitièmes de finale). Quelles leçons tirez-vous de ces performances et comment la CAF soutient-elle les équipes pour maintenir cet élan ?

Une des leçons majeures que nous tirons de cette expérience est que même un investissement modeste peut avoir un impact significatif sur le développement du football féminin. Le succès des équipes à travers l'Afrique a été largement motivé par l'engagement de leurs Fédérations membres (MAs) à investir dans le jeu féminin. Cet investissement a non seulement amélioré la qualité du jeu mais a également jeté les bases d'une croissance à long terme.

L'introduction de la Ligue des Champions Féminine de la CAF (WCL) a joué un rôle déterminant en offrant aux joueuses locales une forte visibilité internationale au niveau continental. Cette compétition a permis aux équipes africaines de démontrer leurs talents et de concourir sur un pied d'égalité avec les équipes mondiales, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des expériences européennes ou internationales. Les performances récentes d'équipes comme le Maroc et l'Afrique du Sud illustrent ce changement, ces deux nations ayant obtenu des succès remarquables sur la scène continentale.

La CAF a également soutenu les équipes ayant participé à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en leur fournissant des ressources spécialisées pour améliorer leur préparation. Ce soutien a inclus l'embauche de coachs en performance, tels que des entraîneurs physiques et des analystes d'équipe, afin d'affiner la condition physique et les tactiques des joueuses. De plus, la CAF a facilité une plateforme offrant des données sur les matchs et des analyses approfondies, permettant aux équipes de se préparer plus efficacement pour leurs adversaires et d'acquérir un avantage compétitif.

Le football féminin en Afrique connaît une expansion rapide. Quels sont les prochains projets majeurs de la CAF pour continuer à structurer et professionnaliser cette discipline ?

Pour la CAF, l'objectif reste de maintenir l'élan positif que nous avons généré dans le football féminin. Assurer la pérennité à long terme et accroître la professionnalisation du jeu féminin est une priorité. Nous nous engageons à soutenir continuellement les Fédérations membres (MAs) et les ligues pour garantir le développement de ligues domestiques féminines régulières à travers le continent.

Avec les standards minimaux établis grâce à nos règlements de licence des clubs, la CAF s'engage à garantir que le jeu élite féminin soit non seulement professionnalisé mais aussi sûr et sécurisé. Notre objectif est de fournir un environnement où les jeunes joueuses peuvent s'entraîner et concourir dans un cadre confortable et soutenant, essentiel à leur développement et à leur réussite.

Afin de renforcer davantage la filière de développement, nous introduirons davantage de tournois de développement comme le GIFT U-17 de la CAF, offrant aux jeunes footballeuses l'opportunité de concourir au niveau international et d'affiner leurs compétences. Ces tournois serviront de plateforme cruciale pour le développement des talents et pour accumuler de l'expérience compétitive dès le plus jeune âge.

Par ailleurs, nous mettrons l'accent sur la mise à disposition de davantage d'opportunités de renforcement des capacités et d'échange de connaissances pour les entraîneuses, arbitres et administratrices. En équipant ces parties prenantes essentielles des compétences nécessaires, nous visons à garantir que le jeu soit dirigé par des professionnelles expérimentées et compétentes qui pourront contribuer à sa croissance et à son succès.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes filles qui aspirent à une carrière dans le football, que ce soit en tant que joueuses, entraîneuses ou dirigeantes ?

À toutes les jeunes filles qui aiment le football et qui aspirent à rejoindre ce monde, sachez ceci : il y a une place pour vous dans le football. Les opportunités dans ce sport vont bien au-delà de la simple pratique ; des rôles administratifs aux fonctions d'entraîneuse, d'arbitre, ou de dirigeante, les femmes ont un rôle essentiel à jouer à tous les niveaux du football.

Nous avons déjà vu des joueuses africaines battre des records de transfert dans le football féminin, des jalons historiques qui ont transformé le paysage du football africain. De plus, nous avons été témoins d'une femme africaine à la tête de l'instance dirigeante mondiale du football, une réalisation révolutionnaire qui prouve que tout est possible. Alors, pourquoi ne pas faire l'histoire vous-même ?

Si vous avez une passion pour le football, suivez-la. Que vous rêviez de jouer, d'entraîner, ou de prendre des rôles tels que responsable des médias, administratrice, propriétaire de club ou secrétaire générale, le monde du football a une place pour vous. Ne vous éloignez pas de votre passion -- embrassez-la, poursuivez-la et trouvez votre place dans le football.