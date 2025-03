Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - 500 ouvrages sur l'histoire et la civilisation égyptienne pour la bibliothèque du mémorial Savorgnan-de-Brazza

La bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza recevra cinq cents ouvrages sur l'histoire et la civilisation égyptienne édités en français, en anglais et en arabe. L'annonce a été faite par le Dr Moamen Mohamed Othman, responsable du service des musées au ministère égyptien du Tourisme, structure qui va offrir ce don.

Le séjour de travail en Egypte de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza porte ses fruits. La preuve, la structure qu'elle a la charge de diriger va bénéficier de cinq cents ouvrages portant sur l'histoire et la civilisation égyptienne, a annoncé le Dr Moamen Mohamed Othman, responsable du service des musées au ministère égyptien du Tourisme, lors de l'échange qu'il a eu avec Bélinda Ayessa dans ses locaux au Caire. Ces ouvrages qui vont renforcer ceux qui existent déjà seront placés sur le rayon égyptien de la bibliothèque du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, située dans son second module. Outre les oeuvres littéraires, dans la salle d'exposition de ce deuxième module se trouvent exposées les oeuvres d'art égyptiennes.

La directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza voudrait également acquérir une expertise dans la gestion et la conservation d'objets d'art pour son institution mémorielle. A propos, le Dr Moamen Mohamed Othman, qui a compris les besoins du mémorial pour accélérer sa modernisation, a assuré Bélinda Ayessa du précieux accompagnement spécialisé en matière de formation du personnel que le service des musées au ministère égyptien du Tourisme va apporter.

Le Dr Moamen Mohamed Othman a exprimé sa joie de recevoir la directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza. « C'est un honneur immense de recevoir Mme Bélinda Ayessa dans nos locaux, et nous avons discuté de comment pérenniser un partenariat avec le patrimoine culturel égyptien et le patrimoine culturel congolais, comment pouvoir importer les restes archéologiques égyptiens au Congo et inversement.

Le premier point qu'on a abordé pour la coopération c'est l'export d'environ cinq cents livres à cette bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour l'enrichir. Ces livres seront destinés à la civilisation égyptienne, à l'histoire égyptienne et à l'égyptologie. Le point suivant qu'on a abordé avec la directrice générale est l'échange. On pourrait envoyer des agents égyptiens au Congo pour transmettre leur expertise. Et nous pourrons aussi prendre des agents congolais qui souhaitent se former, les faire venir en Egypte », a-t-il déclaré.

Le responsable du service des musées au ministère égyptien du Tourisme a annoncé sa venue imminente à Brazzaville pour découvrir le haut lieu culturel et historique du Congo, qu'il envisage d'accompagner dans sa quête de modernisation. Les deux personnalités ont manifesté leur engagement à oeuvrer ensemble pour l'avenir du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Cette fructueuse rencontre a pris fin par les échanges des présents.