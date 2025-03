Angola: Basketball - Primeiro de Agosto bat Petro au Championnat national

Luanda — La formation de Primeiro de Agosto a battu aujourd'hui (vendredi), Petro de Luanda, 81-77, à la troisième journée du groupe A du Championnat national senior masculin de basket-ball, disputée au pavillon polyvalent de Kilamba, dans la capitale angolaise.

A la mi-temps du match, marquée par l'équilibre, D'Agosto avait déjà un avantage de 42-38 sur l'équipe pétrolière. Par la suite, les tenants du titre ont été contraints de s'engager à se rapprocher de l'adversaire (72-73), à deux minutes de la fin.

La détermination des joueurs de l'entraîneur Lazare Adingonou, qui ont su profiter des pénétrations et des tirs longue distance, leur a permis de vaincre l'équipe de l'entraîneur Sérgio Valdeolmillos, qui a fait preuve d'une certaine nervosité, rendant ses actions difficiles, notamment dans la phase finale.

Le score du premier quart-temps a été de 18-24, suivi de 42-38, 62-59, et dans le quatrième et dernier quart-temps, de 81-77, pour le triomphe de l'équipe rouge et noire. Avec ce résultat, Primeiro de Agosto mène la série A avec six (6) points, suivi de Petro et Interclube, tous deux avec cinq points.

Tiogo Fernandes, de Primeiro de Agosto, avec 18 points convertis, a été le meilleur buteur de la rencontre, contribuant de manière décisive â la victoire de son équipe.

Avant le gros choc du basket-ball du championnat national, également au même endroit, l'Interclube s'était imposé face au Sporting de Luanda, 80-65, démontrant une plus grande expérience compétitive de ses joueurs. Jeudi, la Casa do Pessoal do Porto do Lobito a également battu Petro B, par 103-92.