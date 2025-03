Congo-Kinshasa: Mgr Donatien Nshole et Ramazani Shadary convoqués par le le vice-Premier ministre

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités ont convoqué, ce samedi 1er mars, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Mgr Donatien N'shole doit s'expliquer devant le vice-Premier ministre de l'Intérieur et Sécurité sur le contenu d'un récent communiqué dans lequel l'épiscopat tirait la sonnette d'alarme sur ce qu'il qualifie de stigmatisation et « chasse » faite aux Congolais d'expression swahiliphone à Kinshasa et dans certaines autres zones du pays. Des tensions en lien avec la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est.

Concernant Mgr Donatien N'shole, la convocation est officiellement adressée au secrétaire général de l'épiscopat catholique pour « une réunion de travail » mais dans ce courrier, le vice-Premier ministre durcit le ton : « Je vous prie de bien vouloir apporter toutes les preuves nécessaires pour étayer vos allégations ». Le numéro deux du gouvernement dit avoir besoin des lieux, noms des personnes victimes et leurs adresses.

« Jeter de l'huile sur le feu »

Des informations que le ministre estime « cruciales » même s'il a déjà qualifié les faits dénoncés par les évêques de « rumeurs » des réseaux sociaux, qui visent à « jeter de l'huile sur le feu ». Mais, Mgr N'shole n'est pas seul à être convoqué. Le vice-Premier ministre attend aussi à son cabinet de travail, Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila.

Joseph Kabila accusé d'être derrière le M23/AFC

Le motif n'est pas connu, mais plus tôt dans la semaine, l'ancien président avait épinglé dans un quotidien sud-africain la mauvaise gouvernance du président Tshisekedi. De leur côté, les autorités accusent Joseph Kabila d'être derrière le groupe M23/AFC dans l'est de la RDC. L'un des vice-Premiers ministres a même affirmé qu'il est parrain de la milice Mobondo dans les provinces de la région du Bandundu à la sortie de Kinshasa. Des accusations que l'ancien parti présidentiel a jugé « absurdes et totalement mensongères », faites pour salir l'image de Joseph Kabila.