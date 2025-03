Cameroun: Un fonctionnaire relevé de ses fonctions pour avoir critiqué le discours de Paul Biya à la jeunesse

DOMO Charles Christian paie le prix de son audace. L'instructeur de Jeunesse et d'Animation est un fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique. Il était chef de service de la Vie associative, de la Participation et de la Promotion économique des jeunes à la délégation départementale du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique du Diamaré.

DOMO Charles Christian a été relevé de ses fonctions en date du 24 Février 2025 par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, MOUNOUNA FOUTSOU, pour avoir critiqué le discours de Paul Biya à la jeunesse, le 10 février dernier. L'infortuné a préalablement reçu une demande d'explication du délégué départemental le 19 février 2025, et dont la teneur suit:

« Il m'a été donné de constater que vous vous êtes particulièrement illustré ces derniers temps dans les réseaux sociaux par des comportements contraires à l'éthique et déontologie professionnelles en violation des obligations d'obéissance, de réserve et de discrétion imposées au fonctionnaire par le décret N°94-199 du 07 octobre 1994.

Portant Statut général de la Fonction publique, notamment des commentaires tendancieux sur le discours du Président de la République du 10 févier 2025, la diffamation du Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique et l'appel à la violence, toutes choses qui sont aux antipodes des missions confiées MINJEC, en l'occurrence la promotion des valeurs républicaines et civiques fondées sur le respect des Institutions et de Très Hautes Personnalités qui les incarnent.

Aussi, ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir me fournir dans un délai de 18 heures à compter de la réception de la présente demande, des éléments probants pouvant justifier de ces écarts de comportements professionnels, susceptibles d'engendrer une procédure disciplinaire à votre égard .»

Et cinq jours après, le 24 février 2025, DOMO Charles Christian sera relevé de ses fonctions pour " manquement grave à l'éthique et à déontologie professionnelles."