Maroc: Ouverture officielle de la session des Commissions permanentes du PAP en présence de députés marocains

La session des Commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP), bras législatif de l'Union africaine (UA), a officiellement ouvert ses travaux, lundi au siège de l'institution à Johannesburg, en Afrique du Sud, en présence de députés marocains.

Le Parlement marocain est représenté à cette nouvelle session du PAP par Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Aydi Youssef de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD) et Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Ces réunions, qui se tiennent jusqu'au 28 février courant, sont initiées sous le thème de l'année 2025 de l' Union africaine : «Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations».

Au programme de ces rencontres figurent la réunion du 6è Bureau du PAP avec les ambassadeurs et représentants permanents africains accrédités auprès de l'Afrique du Sud et la réunion conjointe du Bureau du PAP et des Bureaux des commissions permanentes et des caucus.

Une réunion du Comité des règles, des privilèges et de la discipline et une réunion d'orientation pour les nouveaux membres de l'institution législative panafricaine, ainsi que des séances des caucus régionaux sont également prévues.

Le PAP est une Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l'Union africaine. Il a été créé en vertu de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l'opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.