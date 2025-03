Afrique: Basketball Africa League 2025 - L'ASCVD avec le tenant Petro Luanda, un ancien vainqueur et un novice

La Basketball Africa League (BAL) a dévoilé ce vendredi la composition des groupes de la saison 2025. Hôte de la Conférence du Sahara qui se déroulera du 26 avril au 4 mai à Dakar Arena, les champions du Sénégal affronteront les Tunisiens de l'US Monastir, vainqueurs de l'édition, du tenant Petro Luanda de l'Angola et des novices Krioles Stars du Cap Vert. Pour son baptême du feu, l'entraineur Libasse Faye a pris la mesure des adversaires de l'ASVD. Il dit compter sur ses trois nouvelles recrues de taille pour passer le premier cap à domicile.

Pour sa première participation à la Basketball Africa League (BAL), l'AS Ville de Dakar ( ASVD) affrontera dans la conférence du Sahara deux anciens vainqueurs. Il s'agit du Petro Luanda d'Angola, tenant du titre, des Tunisiens de l'U.S. Monastir, championne de la saison 2 mais aussi de l'équipe de Krioles stars du Cap Vert qui va honorer sa première participation à cette prestigieuse compétition interafricaine. Pour son baptême du feu, les champions du Sénégal mesurent cependant tout le défi qui les attend face à ses trois adversaires.

« Les réalités de l'année passée ne sont pas les mêmes. Il nous reste encore à faire des investigations, voir les points forts et les points faibles de l'équipe. Ce sont des équipes que nous ne connaissons pas beaucoup. Cette année-ci, les réalités de l'année dernière ne peuvent pas être les mêmes », a réagi Libasse Faye, entraineur de l'équipe de la municipalité dakaroise.

Le technicien de l'AS Ville de Dakar compte cependant sur le métier et l'expérience des trois recrues de taille déjà effectuée pour avoir le jeu qu'il faudra. Il s'agit notamment du pivot soudanais Ater Majok qui a joué avec l'US Monastir lors de la saison écoulée, du meneur américain Will Perry en provenance de Rivers Hoopers du Nigeria et également de l'ailier Nigérian Abdoulaye Harouna qui a été un pilier de de l'AS Douanes lors de la BAL 2024.

« Si vous regardez bien, ce sont des joueurs qui ont eu à pratiquer la BAL. Donc, nous en avons besoin parce que cela vraiment nous aider. Sans oublier les internationaux sénégalais qui jouent le championnat actuellement avec l'AS Ville de Dakar. Avoir les hommes, c'est bon. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est essayer de voir comment on peut les combiner pour avoir le jeu que nous voulons. Donc, ce sont des joueurs qui sont bons», a-t-il souligner.

La saison 2025 de la BAL va comporter trois phases de groupe. Elle va démarrer par la Conférence du Kalahari qui se déroulera du samedi 5 au dimanche 13 avril, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, au Maroc. Il regroupera Al Ittihad (Égypte), Fath Union Sports (Maroc), Stade Malien (Mali) et Rivers Hoopers (Nigeria) prendront part à la Conférence du Kalahari.La seconde Conférence du Nil du 17 au 25 mai au Kigali Arena (Rwanda), les équipes d' Al Ahly Tripoli (Libye), Armée patriotique rwandaise (Rwanda), Made by basketball (Afrique du Sud), Nairobi City Thunder (Kenya) .C'est la ville de Pretoria (Afrique du Sud) qui va accueillir et pour la première fois la phase finale de la BAL prévue du 6 au 14 juin 2025.