L'utilisation optimale de la technologie et des télécommunications sera un des facteurs essentiels du succès des prochains jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Cet objectif est au centre du partenariat qui a été scellé ce vendredi 28 février entre le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL) . Une occasion que Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJO de louer l'ambition commune de rayonner le continent.

A côté du défi organisationnel, défi managérial, défi sécuritaire, défi financier, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) « Dakar 2026 » met le défi technologique au coeur de son action. Cette ambition a été affichée ce vendredi 28 février, avec le partenariat qui a été officialisée avec la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL), un fleuron majeur de notre pays dans le domaine de l'industrie numérique. Développement. Cette union constitue pour Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ, un symbole entre deux entreprises ambitieuses et animées par une volonté commune de porter haut le Sénégal.

« La technologie est en effet au centre du succès des Jeux. Elle est à la croisée de toutes les activités de livraison des JOJ, la planification générale, la gestion des accréditations des participants, la gestion des arrivées et des départs, l'hébergement, la connectivité, la retransmission et la diffusion des jeux à travers le monde, autant de moments de forte utilisation des technologies et du numérique. C'est dire que notre accord d'aujourd'hui tombe à point nommé. Il est, assurément, un véritable accord gagnant-gagnant », a-t-il magnifié.

« Nous avons le devoir de faire rayonner dignement notre continent »

Selon le monsieur JO «Dakar 2026 », les deux organisations ont aujourd'hui un devoir de « faire rayonner dignement le continent africain. « Nous aussi, au Comité d'Organisation des premiers jeux olympiques sur le continent, nous allons accueillir l'Afrique. A travers le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre", comme vous, Monsieur le Directeur général, nous avons le devoir de faire rayonner dignement notre continent. Comme l'a montré à l'instant le Coordonnateur Général du COJOJ, les JOJ Dakar 2026 constituent un projet ambitieux que notre pays s'honore d'accueillir au nom de tout le continent africain, et dont la préparation et l'organisation sont un défi de tous les instants !

Défi organisationnel, défi managérial, défi sécuritaire, défi financier certes, mais aussi grand défi technologique », a-t-il affirmé, avant d'appeler les entreprises et les administrations à la mobilisation pour un succès à la hauteur des attentes du monde. « Au-delà de leurs aspects sportifs et festifs, qui à eux seuls justifient toute notre mobilisation, les JOJ ont une indéniable dimension d'héritage. Il appartient à nos entreprises, à nos administrations mais surtout à notre jeunesse d'en saisir toutes les opportunités pour, à chaque fois, s'astreindre les plus hautes exigences, seules en mesure de mener nos pays vers le progrès et le développement.Ensemble, faisons des JOJ Dakar 2026 un succès à la hauteur des attentes du monde », a conclu le président Mamadou Diagna Ndiaye.