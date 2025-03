Sénégal: Ramadan et carême 2025 - Une disponibilité assurée des denrées alimentaires

Les marchés de Dakar sont approvisionnés en quantités suffisantes en produits de grande consommation, notamment le riz, l'huile, le sucre, l'oignon et la pomme de terre, en prévision du Ramadan et du Carême. C'est ce qu'a affirmé, ce vendredi 28 février, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, à l'issue d'une visite des principaux marchés de la capitale.

Alors que le jeûne musulman débute et que le Carême chrétien commence le 5 mars, le ministre a tenu à effectuer une tournée dans les marchés dakarois afin d'évaluer l'état des stocks et d'assurer un approvisionnement adéquat. « Après avoir inspecté les marchés de Tilène, de Castors et de Gueule-Tapée, nous sommes pleinement rassurés. Nous pouvons affirmer que les produits essentiels, tels que le riz, l'huile et le sucre, sont disponibles en quantités suffisantes », a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Diop a souligné que l'approvisionnement en sucre ne présente aucune difficulté, précisant que la Compagnie sucrière sénégalaise dispose actuellement de 62 931 tonnes du produit. Quant à l'huile, il s'est voulu rassurant en affirmant que les stocks disponibles sur le marché sont à même de répondre à la demande. Un volume de 25 180 tonnes a été recensé cette semaine.

S'agissant du riz, les services du commerce intérieur ont fait état de la présence, chez les importateurs, d'un stock global de 377 800 tonnes, soit une quantité trois fois supérieure aux besoins de consommation nationaux.

Le ministre a également indiqué que la distribution du lait en poudre demeure stable, avec des réserves s'élevant à 81 000 tonnes, alors que la consommation mensuelle avoisine les 5 000 tonnes.

Concernant l'oignon local, il a assuré qu'il est largement disponible sur le marché national, avec un stock commercial de 500 tonnes, représentant 20 % de l'offre globale. De plus, aucun dysfonctionnement n'a été signalé dans l'approvisionnement en pommes de terre.

En ce qui concerne la farine destinée à la boulangerie, M. Diop a affirmé qu'aucune difficulté n'a été constatée.

« L'objectif de cette visite était de rencontrer les commerçants afin de nous assurer du bon déroulement de la distribution des produits essentiels », a-t-il expliqué. Il a par ailleurs assuré qu'entre février et avril, l'approvisionnement du marché sénégalais en denrées alimentaires serait pleinement assuré.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a exhorté les commerçants à respecter les prix homologués, soulignant que les services compétents veilleront à leur application. « Nous allons déployer des brigades mixtes, en collaboration avec le Service national de l'hygiène et la direction du commerce intérieur, afin de garantir le respect des prix sur l'ensemble du territoire », a-t-il précisé. Cette surveillance concernera non seulement la capitale, mais également les autres régions du pays.