Congo-Brazzaville: Infrastructures numériques - Le siège du Datacenter national sera inauguré au mois de novembre

Amorcés au début de l'année dernière, les travaux de construction du nouveau Datacenter national à Brazzaville sont déjà exécutés à plus de 80%. L'ouvrage sera inauguré au mois de novembre, selon le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, qui a visité le chantier le 28 février, en compagnie du directeur général par intérim de la Banque africaine de développement (BAD), région d'Afrique centrale, le Dr Solomane Koné.

Erigé sur l'ancien site de l'Union africaine des postes et télécommunications situé en face du camp de la milice, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, le nouveau Datacenter national est financé par la BAD à hauteur de 13 millions de dollars. Les travaux débutés au début de l'année 2024 avancent à un rythme satisfaisant.

Confiés à une entreprise chinoise, ces travaux portent sur la construction d'un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique du Datacenter national et permettra dorénavant au Congo de stocker, de traiter, d'y héberger l'ensemble des données numériques et applications développées sur place. L'objectif du projet est de garantir la souveraineté, la sûreté numérique et électronique du Congo et de toute la sous-région.

L'immeuble comprendra des salles d'hébergement des serveurs, de contrôle, de supervision et de conférence, ainsi qu'un local technique dans lequel seront logés les équipements d'énergie et de climatisation.

A l'issue de la visite, le ministre Léon Juste Ibombo a exprimé son satisfecit au regard de l'évolution du chantier.

« Les travaux de construction du Datacenter ont beaucoup progressé et tendent vers la fin, c'est une fierté pour le Congo. Je saisis l'occasion pour saluer la BAD qui a financé à 90% les travaux sans la quote-part de l'Etat. Il reste que le gouvernement mette les bouchers doubles afin qu'au plus tard le 28 novembre prochain, le chef de l'Etat procède à sa mise en service. A terme, ce datacenter permettra au Congo de garantir la sécurité de ses données numériques », a affirmé le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique

Peu avant cette visite du chantier, Léon Juste Ibombo a échangé avec la délégation de la BAD pour faire le point de l'exécution des projets numériques co-financés par les deux parties. Parmi les chantiers évoqués, il y a le projet CAB qui est déjà arrivé à son terme.

Mais tenant compte de son importance dans un pays qui a inscrit l'économie numérique parmi les six piliers de développement et inclus dans le Plan national de développement 2022-2026, les deux personnalités ont souhaité que le projet CAB, qui a permis la connectivité en fibre optique du Congo avec le Cameroun et la République centrafricaine, soit renouvelé.