Gabon: Une cinquantaine de femmes et hommes des médias à l'école de l'éthique et de la déontologie

Le Gabon se prépare à son élection présidentielle du 12 avril 2025. Les institutions en charge de son organisation mettent tout en oeuvre pour la réussite de cet événement qui est sous les projecteurs des observateurs nationaux et internationaux. C'est la raison de l'atelier de formation et de sensibilisation des professionnels médias sur la gestion de l'information en période électorale qui se déroule à Libreville, ce 27 février 2025, organisé par le PNUD en collaboration avec l'Organisation patronale des médias et le Cercle des patrons de la presse privée, en présence du ministre de la Communication et du Président de la HAC.

Les hommes et femmes des médias gabonais, une cinquantaine, ont répondu à l'invitation du rendez-vous initié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec l'Organisation patronale des médias et le Cercle des patrons de la presse privée. "Atelier de formation et de sensibilisation des professionnels médias sur la gestion de l'information en période électorale" est la thématique retenue à cet effet.

En ouvrant les travaux de cet atelier, la ministre en charge de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, a salué la tenue de cette rencontre. Elle a rappelé que les hommes et femmes des médias est fondamental. Pour elle, les médias doivent être des vigiles de l'information, facteurs de cohésion sociale.

Le Président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou, tout comme le membre du gouvernement, a aussi salué cette initiative, fort louable. Il a précisé que la presse est le maillon essentiel et ne peut rester en marge de cette période transitoire. Elle doit, dira t-il, être l'un des principaux acteurs de cette période du processus électoral. La formation est la bien venue, souligne t-il. "Une presse bien formée est une presse responsable, promotrice de la paix sociale. Les professionnels des médias ont un rôle déterminant à jouer" affirme t-il.

Le Représentant Résident du Pnud, Luc Gnonlonfoun, a rappelé à toutes fins utiles que les professionnels des médias ont un rôle déterminant à jouer dans ce processus électoral. "Les élections sont le poumon de la démocratie" lance t-il. Aussi, a t-il invité les hommes et femmes des médias à s'engager vers les populations pour faire de cette élection, une réussite. Le Programme des Nations unies pour le développement est engagé à soutenir les processus électoraux au Gabon.

Convaincu de la nécessité de ce rendez-vous du donner et du recevoir, Jean Yves, Président de l'OPAM, assure que ces moments sont contributeurs de la réussite des joutes électorales à venir. Il n'a pas manqué de rappeler devant les responsables de ces hautes institutions que l'accès à l'information et la protection des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions paraissent indispensables.