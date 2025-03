Angola: Le pays présente des opportunités d'affaires en Suisse

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Suisse, Filomena Delgado, a présenté vendredi, à Berne, les projets structurants du pays pour le développement socio-économique, qui constituent des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs locaux, en mettant l'accent sur le Corridor de Lobito.

La diplomate s'exprimait dans le segment intitulé : projets et dynamiques régionales à portée panafricaine, lors de la réception du Nouvel An du Cercle d'Affaires Suisse-Afrique, dédiée aux ambassadeurs africains, ayant également fait référence à l'Aéroport International António Agostinho Neto (AIAAN).

La rencontre a eu lieu dans le cadre des initiatives de l'ambassade visant à attirer les investissements privés directs étrangers, selon une note de la mission diplomatique angolaise dans ce pays européen.

S'adressant à des entreprises et des hommes d'affaires suisses de divers secteurs, la cheffe de la mission diplomatique a déclaré que « le Corridor de Lobito, plus qu'une simple liaison de transport, constitue un élément déterminant pour le commerce régional, offrant un moyen plus rapide et plus rentable de transporter le cuivre, le cobalt et d'autres minéraux essentiels ».

Elle a souligné que ce corridor réduit non seulement la dépendance vis-à-vis des routes commerciales traditionnelles, mais encourage également les investissements à grande échelle dans les chemins de fer, les ports et la logistique, rendant les chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus compétitives.

L'ambassadrice a souligné la visite, à la fin de l'année dernière, du président américain de l'époque, Joe Biden, en Angola, « qui a témoigné de l'importance des infrastructures susmentionnées et a signalé l'amélioration des relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique ».

Concernant le nouvel aéroport, il a expliqué qu'il s'agit d'un grand pas pour les secteurs de l'aviation et du commerce en Angola et dans la région sud du continent africain.

« Plus qu'un simple aéroport, c'est un hub logistique qui améliore la connectivité internationale, élargit les opportunités commerciales et d'affaires et soutient la diversification économique à long terme de l'Angola, à laquelle j'invite également les entreprises suisses », a-t-elle affirmé.

Dans son discours, Filomena Delgado a également évoqué l'importance du projet Okavango-Zambeze, qui, selon elle, est l'une des initiatives environnementales les plus ambitieuses au monde.

« En soi, c'est "un excellent exemple de la façon dont la conservation et le développement économique peuvent aller de pair", a-t-elle défendu.

Elle a soutenu qu'en protégeant la biodiversité et en soutenant l'écotourisme, ce projet génère des emplois, attire des investissements étrangers directs et renforce le leadership de l'Afrique dans le tourisme durable.

La diplomate a appelé les entrepreneurs suisses à prêter la même attention à la source d'opportunités d'affaires dans le pays et dans le secteur des minéraux sur le continent africain, soulignant qu'à l'heure où le monde parle à la fois de minéraux critiques, l'Angola et l'Afrique sont riches en ces minéraux.

L'Angola possède 35 des minéraux les plus critiques du monde, dont certains, comme le pétrole, le gaz naturel, les diamants, les phosphates, les substances bitumineuses, le fer, le cuivre, le magnésium, l'or, les plantes ornementales et d'autres.

Filomena Delgado a donc conseillé au secteur entrepreneurial suisse d'investir dans d'autres domaines de l'économie nationale, tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'industrie et les services, le programme de privatisation d'importantes et grandes entreprises nationales arrêtées par l'État angolais, ainsi que de profiter de la Zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA), qu'il a qualifiée de "l'accord commercial le plus ambitieux de l'histoire de l'Afrique".

Elle a indiqué que cette zone permettra d'éliminer les barrières aux échanges, d'harmoniser les réglementations et d'encourager la libre circulation des biens et des services, stimulant ainsi l'industrialisation, les exportations et attirant les investissements, vers une Afrique plus autosuffisante, compétitive et intégrée dans l'économie mondiale.

D'autre part, l'ambassadrice a transmis aux personnes présentes les axes centraux et stratégiques de la présidence angolaise de l'Union Africaine, assumée ce mois-ci par le président de la République, João Lourenço.

Selon la diplomate, l'une de ses prémisses importantes sera la résolution des conflits, visant à atteindre la paix et la stabilité, fondements nécessaires et essentiels au développement durable du continent africain.