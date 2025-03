Angola: Le CMJ/Caála parie sur la création de coopératives agricoles

Caála (Angola) — Le conseil municipal de la jeunesse (CMJ) de Caála, dans la province de Huambo, s'est engagé à créer des coopératives agricoles pour promouvoir l'agro-business, l'employabilité et l'autonomisation, a indiqué vendredi , son secrétaire exécutif, José Mirinda Kuteñgala.

S'adressant à l'ANGOP, le secrétaire de ce conseil a affirmé a que de l'année dernière à cette date, quatre coopératives avaient été constituées, composées de membres des 19 associations juvéniles contrôlées par le CMJ/Caála.

Le responsable a indiqué que la création de coopératives agricoles visait également à contribuer à l'éradication de la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire dans les communautés.

Il a affirmé qu'ils travaillaient à la mobilisation des jeunes pour une plus grande adhésion à ces projets, ainsi que des fonds, dans le but de rendre cette initiative plus globale, à un moment où ils ont le soutien de l'administration de la municipalité de Caála concernant l'accès à la terre.

José Kuteñgala a souligné la formation technico-professionnelle comme une autre priorité de l'organisation, en collaboration avec l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP).

Le responsable a réaffirmé l'engagement du CMJ/Caála dans la mobilisation des jeunes dans les activités de lutte contre le vandalisme du patrimoine public, promotion de la citoyenneté, patriotisme et préservation de l'environnement, par des campagnes de plantation d'arbres et le renforcement de l'assainissement.

Le Conseil de la Jeunesse est une organisation non partisane sans but lucratif, qui rassemble des associations sociales, partisanes et religieuses, dans le but de contribuer à la résolution des problèmes qui affectent ce segment social, par le biais du plaidoyer.