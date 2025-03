Angola: Le ministre du Tourisme veut réduire la bureaucratie dans l'environnement des affaires

Mavinga (Angola) — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a défendu vendredi, à Mavinga, la nécessité de réduire la bureaucratie dans l'environnement des affaires dans la province de Cuando, en vue d'accélérer l'investissement privé dans la région.

Le gouvernant s'adressait à la presse à la fin d'une visite dans la province de Cuando, affirmant que le tourisme dans la région a un grand potentiel pour galvaniser le développement des différents segments de l'économie nationale, en mettant l'accent sur l'agriculture, la sécurité, la santé et le commerce.

Il a donc défendu la nécessité de travailler davantage au niveau local pour éliminer toute bureaucratie qui entrave l'investissement du secteur privé.

« Nous nous sommes réunis avec le gouverneur et les investisseurs et nous avons cartographié les difficultés auxquelles nous sommes encore confrontés et nous avons fixé des délais pour les surmonter. Il est également vrai que l'accès à la terre reste l'un des principaux défis », a déclaré le ministre.

Selon le gouvernant, l'Exécutif exigera que quiconque demande un terrain pour développer des activités touristiques prouve, avant tout, la capacité technique et financière pour mener à bien le projet, dans le cadre de contrats définis.

« Au fil du temps, nous avons vu et constaté que de grandes superficies de terres étaient concédées à des entrepreneurs qui n'ont rien fait. Nous ne voulons pas répéter cela ici », a-t-il souligné.

Márcio Daniel estime que la province de Cuando verra bientôt le début de la construction de complexes touristiques, qui auront le potentiel de transformer la région en une zone touristique de haute gamme et à haut revenu pour concurrencer les grands acteurs à proximité de la région.

« Avant de vouloir investir, l'investisseur doit avoir un projet architectural et réalisable, en vue d'être sûr de ce qu'il va faire », a-t-il déclaré.

À son tour, le gouverneur provincial de Cuando, Lúcio do Amaral, a déclaré que le gouvernement prendra des mesures décisives pour que les investisseurs puissent s'installer dans la région et ainsi contribuer à son développement, notamment dans le sous-secteur de l'écotourisme.

Les différents entrepreneurs, qui lors de la rencontre avec les autorités locales ont fait des suggestions pour réduire la bureaucratie dans l'environnement des affaires dans la zone susmentionnée, ont présenté des initiatives visant le développement du tourisme et d'autres segments de l'économie de la province.

Ils ont donc manifesté leur intérêt à soutenir l'Exécutif dans la promotion du tourisme, fondamentalement dans la préservation de la faune de la province de Cuando.

D'ailleurs, l'investisseur Jota Jaime Freitas a promis d'analyser les idées qui ont émergé de la réunion, puis d'effectuer une visite de prospection et ensuite de définir et de décider où et comment investir.

À l'événement, promu par le Ministère du Tourisme, en partenariat avec le Gouvernorat de Cuando, étaient présents des fonctionnaires du Conseil National de Gestion de la Région d'Okavango, des directeurs nationaux, des membres du gouvernement, des hommes d'affaires nationaux et étrangers, des autorités traditionnelles, entre autres invités.

La réunion avait pour objectif d'aborder des plans stratégiques et concrets avec les investisseurs, afin d'attirer et de capter des investissements pour les différents secteurs touristiques de la région de l'Okavango, de manière compétitive, transparente et durable.

Le projet régional Okavango/Zambeze (KASA), lancé en 1993, est la plus grande initiative transfrontalière du continent africain, couvrant 444 462 kilomètres carrés. Il relie 36 zones de conservation à travers l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie dans la région de l'Afrique australe.