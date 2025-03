Afrique: Le vice-président de la BAD présente des instruments financiers en Angola

Luanda — Le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) pour le secteur privé, les infrastructures et l'industrialisation, Solomon Quaynor, visitera l'Angola du 5 au 6 mars, pour renforcer le dialogue avec le gouvernement angolais et présenter les instruments financiers innovants de l'organisation.

Selon un communiqué de presse de l'institution envoyé vendredi à l'Angop, la visite vise à encourager les investissements en Angola pour la diversification économique.

Solomon Quaynor tiendra des réunions avec des dirigeants des secteurs des affaires publics et privés, avec des dirigeants d'institutions financières, des associations agro-industrielles et commerciales et avec la Chambre de commerce du pétrole, du gaz et des mines.

L'ordre du jour des travaux comprend également des rencontres avec de hautes entités gouvernementales, notamment avec les ministres des Transports et du Plan, respectivement Ricardo D'Abreu et Víctor Hugo Guilherme, et avec le président de l'Agence angolaise de promotion des investissements et des exportations (AIPEX), Arlindo Chagas Rangel.

Le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, est l'actuel gouverneur de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Angola.

L'objectif principal du groupe BAD est de stimuler le développement économique durable et le progrès social dans ses pays membres régionaux, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté.