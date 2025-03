Angola: Crispiniano promet d'être implacable avec la corruption à Moxico Leste

Cazombo (Angola) — Le gouverneur de la province de Moxico Leste, Crispiniano dos Santos, a averti vendredi, les nouveaux fonctionnaires nommés de s'engager dans le développement de la région et de lutter contre la corruption et le népotisme.

En plus de lutter contre la corruption et le népotisme, le gouvernant a demandé aux nouveaux officiers nommés de travailler dur, d'être zélés et dévoués dans l'accomplissement de leurs fonctions.

« Nous appelons les personnes nommées à s'engager pour la nation, à combattre la corruption et le népotisme pour le développement du pays et en particulier de la province de Moxico Leste », a averti le jeune gouverneur de la province la plus orientale du pays.

Malgré la nomination de dizaines de directeurs provinciaux et d'administrateurs municipaux adjoints, seulement huit d'entre eux ont été investis.

Parmi eux, se distingue Edgar Xisto Vieira Catito, ayant été nommé au poste de Secrétaire du Gouvernorat Provincial, Isabel Cristina Nunda da Silva au poste de Directrice du Bureau d'Études, de Planification et de Statistiques ; Francisco Eduardo Djombi, au poste de directeur du bureau provincial de l'Éducation ; Fátima Augusta Chinhemba au poste de directrice du bureau provincial de l'action sociale, de la famille et de l'égalité des genres.

Font également partie de la liste Francisco Manuel, directeur du bureau provincial de la culture et du tourisme ; Bernardo Mussole au poste de directeur du bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires ; Gabriel Muteva Kassanga au poste de Directeur de la Direction Provinciale de la Jeunesse et des Sports ; et Regina Dala au poste de directrice des services économiques au sein du bureau du gouverneur.