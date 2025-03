Tunisie: Ce qu'il faut savoir sur les projets d'extension des aéroports tunisiens par TAV Tunisie

Dans le secteur aéroportuaire tunisien, TAV Tunisie, filiale du Groupe Aéroports de Paris (ADP), occupe une place stratégique avec la gestion des aéroports de Monastir et d'Enfidha-Hammamet. Sous la direction de Mélanie Lefebvre, la filiale tunisienne poursuit un objectif ambitieux de modernisation et de développement, visant à optimiser l'expérience passager et à renforcer l'attractivité touristique du pays.

Une entreprise tunisienne adossée à un géant mondial

TAV Tunisie, bien qu'elle soit une société tunisienne, bénéficie d'une solide assise internationale grâce à son appartenance au Groupe ADP. Ce groupe, acteur majeur du secteur aéroportuaire mondial, gère 26 aéroports à travers le monde et offre à TAV Tunisie une expertise précieuse. Comme l'explique Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, "notre modèle repose sur l'intégration des services aéroportuaires, allant de la restauration à la sécurité, en passant par le handling. L'objectif est de garantir une expérience passager fluide et optimisée"

Lors de son passage sur les ondes de Jawhara Fm, la responsable a ajouté que la direction stratégique de TAV Tunisie se concentre sur deux aéroports aux rôles complémentaires : celui de Monastir, ancré dans l'histoire et l'identité de la région, et l'aéroport d'Enfidha, un modèle moderne avec un potentiel de développement impressionnant. En effet, cet aéroport, conçu pour accueillir jusqu'à 28 millions de passagers, est amené à devenir un véritable hub aéroportuaire pour l'Afrique du Nord.

Enfidha : un aéroport à fort potentiel de croissance

L'aéroport d'Enfidha, situé à mi-chemin entre Tunis et Sousse, représente un investissement stratégique pour la Tunisie. Son choix n'a pas été le fruit du hasard. Fruit d'une étude conjointe entre le ministère du Transport, l'aviation civile et TAV, sa localisation a été pensée pour desservir efficacement les zones à forte densité touristique et de population. Conçu pour se développer en plusieurs phases, l'aéroport a une capacité actuelle de 7 millions de passagers, mais peut théoriquement atteindre 28 millions, avec des extensions prévues pour accueillir davantage de passagers à mesure que le trafic croît.

"Enfidha est l'aéroport le plus moderne et le plus capacitaire de Tunisie, avec un fort potentiel d'expansion", souligne Mélanie Lefebvre. L'aéroport bénéficie déjà de la plus grande tour de contrôle d'Afrique, un atout stratégique qui permet une gestion optimale du trafic aérien. À terme, le développement d'Enfidha pourrait transformer la Tunisie en un hub aéroportuaire régional majeur, comparable à d'autres grands aéroports européens.

Par ailleurs, malgré une série de défis ayant freiné son développement au cours des dernières années, notamment la révolution, les attentats de 2015 et la pandémie de Covid-19, l'aéroport d'Enfidha connaît une dynamique de reprise encourageante. "En 2024, TAV Tunisie a enregistré un total de 3 millions de passagers, répartis entre Enfidha (1,3 million) et Monastir (1,6 million). Bien que ces chiffres soient en progression, ils illustrent également le potentiel inexploité des infrastructures tunisiennes. Nous avons la capacité d'accueillir 7 millions de passagers à Enfidha et 4,5 millions à Monastir. Il reste donc un réel potentiel de croissance" a expliqué Mélanie Lefebvre.

Dans ce même cadre, elle a ajouté que TAV Tunisie mise sur l'ouverture de nouvelles compagnies aériennes et destinations pour dynamiser le trafic. En effet, des vols réguliers vers des destinations européennes, comme l'Angleterre et l'Irlande, ainsi que l'arrivée de vols OMRA, pour les pèlerins, augurent d'une reprise significative du trafic international. "Nous sommes en train de diversifier notre offre pour rendre la Tunisie plus accessible, tout en répondant à une demande croissante", a-t-elle encore précisé.

Développement des infrastructures vs problématique de la connectivité

Afin d'accompagner cette dynamique, TAV Tunisie prévoit des investissements significatifs dans la rénovation et l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. En 2025, 32 millions de dinars seront alloués à la réhabilitation de l'aéroport de Monastir, tandis qu'Enfidha recevra 8 millions de dinars pour l'amélioration de ses installations. Ces investissements incluent la rénovation des pistes, la modernisation des installations sanitaires et la mise à jour de l'architecture des bâtiments, avec un projet de "lifting" de la façade de l'aéroport de Monastir pour valoriser son design original.

"Ces projets visent à offrir une expérience optimale aux passagers, notamment en réorganisant les espaces d'embarquement et de contrôle... Nous souhaitons que chaque passager se sente à l'aise dès son arrivée, et pour cela, nous avons mis en place une série d'améliorations qui auront un impact direct sur la qualité de l'accueil", a souligné Mélanie Lefebvre.

Malgré ces avancées, un des défis majeurs reste la connectivité entre les aéroports et les principales destinations touristiques, telles que Sousse, Hammamet et Tunis. "Il est essentiel de garantir des solutions de transport efficaces pour assurer une transition fluide entre l'aéroport et les sites touristiques. Nous sommes en discussions avec le ministère des Transports pour résoudre cette problématique", a indiqué Mélanie Lefebvre.

Cette question de la connectivité est cruciale pour attirer davantage de touristes étrangers et faciliter leur mobilité à l'intérieur du pays. "La mise en place de solutions de transport public et privé entre les aéroports et les zones touristiques est une priorité pour TAV Tunisie afin d'assurer une expérience de voyage fluide et agréable pour les passagers", a-t-elle encore précisé.

Qu'en est-il de Monastir ?

L'aéroport de Monastir, quant à lui, joue un rôle central pour les Tunisiens résidant à l'étranger, notamment ceux de la diaspora européenne. Cependant, malgré sa position stratégique, certains vols très demandés, comme ceux vers la Turquie, le Maroc ou l'Égypte, ont disparu ces dernières années. Les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes, en particulier les retards de livraison des avions, ont freiné l'extension des services aériens à partir de Monastir.

Toutefois, des discussions sont en cours pour rétablir ces lignes et en ouvrir de nouvelles. Le ministère du Transport soutient activement le développement de nouvelles lignes aériennes et facilite les démarches pour les compagnies intéressées. "Nous sommes en pourparlers avec plusieurs pays, dont la Turquie, et nous espérons voir l'arrivée de nouvelles compagnies dans les mois à venir", a déclaré Mélanie Lefebvre.

Sur un autre plan, elle a souligné que l'un des grands enjeux pour TAV Tunisie reste l'exploitation optimale du potentiel aéroportuaire tunisien. "Actuellement, la Tunisie dispose d'une capacité aéroportuaire de 21 millions de passagers, mais n'en utilise que 12,5 millions. Cela représente un manque à gagner considérable pour l'économie tunisienne", a précisé Mélanie Lefebvre.

La responsable a, aussi, mis en avant les avantages économiques d'une augmentation du nombre de passagers. "Chaque tranche de 100 000 passagers génère environ 25 millions d'euros, ce qui, multiplié par trois, représente près de 80 millions de dinars supplémentaires pour l'économie tunisienne... Ainsi, cette croissance du trafic passager entraînerait la création de nombreux emplois directs et indirects, renforçant ainsi le tissu économique du pays", a-t-elle affirmé.

Pour conclure, la Directrice Générale de TAV Tunisie a assuré qu'en poursuivant son développement et en optimisant les capacités existantes, TAV Tunisie entend contribuer à faire de la Tunisie une destination aérienne incontournable en Afrique du Nord.

"Nous avons les infrastructures, nous avons le potentiel, il ne manque plus que la coordination de tous les acteurs locaux pour transformer ce potentiel en réalité", a-t-elle affirmé.