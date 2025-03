Tunisie: Vente et achat de voitures importées ré-immatriculées - Attention à l'arnaque!

Le délai d'attente trop long qui peut atteindre jusqu'à dix ans pour l'acquisition d'une voiture populaire pousse de nombreuses personnes désirant acquérir un véhicule à se rabattre sur une voiture seconde main, importée de l'étranger et écoulée sur le marché parallèle des voitures.Or si certaines d'entre elles, qui ont été ré-immatriculées, sont vendues à des prix défiant toute concurrence, sur le marché parallèle des voitures, faisant croire aux acheteurs qu'ils ont fait une bonne affaire, c'est parce qu'elles ont été traficotées sans qu'on puisse s'en apercevoir.

"C'est pas le FCR qui pose problème en soi-même, a souligné à ce propos le Président de la Chambre Nationale des Constructeurs et des Concessionnaires Automobile, c'est plutôt le fait que les voitures, qui ont été immatriculées en Europe et qui sont ré-immatriculées en Tunisie quand elles sont importées, peuvent avoir été trafiquées. Certaines d'entre elles sont traficotées au niveau du compteur, de l'affichage du kilométrage et au niveau de certaines pièces de rechange qui ont pu être remplacées".

Selon le Président de la structure syndicale, tout cela se fait à l'insu de l'acheteur qui va acheter cette voiture d'occasion pensant faire une bonne affaire et qui avoir la mauvaise surprise de découvrir par la suite que le kilométrage affiché n'est pas le kilométrage réel et que certaines pièces de rechange ont été remplacées. Or, seuls des experts ou des personnes averties peuvent s'apercevoir de l'arnaque avant l'achat de la voiture. Afin d'éviter d'être arnaqué, l'acheteur potentiel doit exiger de soumettre la voiture mise en vente à un expert ou au concessionnaire de la marque de la voiture afin de pouvoir vérifier, grâce au système de diagnostic qui permet d'accéder à toutes les données sur le véhicule, si le kilométrage affiché est exact et si les pièces ne sont pas défectueuses.

Encore faut-il que le vendeur accepte cette requête. Ce qui est difficile voire improbable.