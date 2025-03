Afrique: Le bouclier d'Europe ...

Ce qui ressort à l'évidence des tensions que vit à nouveau la grande et très riche communauté européenne est bien le fait que les dirigeants de l'Union n'ont toujours pas pris la mesure de l'erreur stratégique qu'ils ont commise tout au long des dernières décennies en n'édifiant pas une communauté de défense tout à la fois autonome, puissante et structurée. En témoignent, de façon quelque peu brutale, les propos pour le moins sceptiques et agressifs du président américain, Donald Trump, et les actions provocatrices du chef d'Etat russe, Vladimir Poutine, qui font ces derniers temps la « Une » de tous les grands médias sur les cinq continents.

Ayant publié il y a quarante-trois ans, en 1982 précisément, alors que l'Union soviétique multipliait les menaces contre le Vieux continent, un livre - « Le bouclier d'Europe » (1) - qui plaidait pour l'autonomie militaire de la Communauté européenne, nous sommes plutôt bien placés pour dire que l'Union n'a pas d'autre issue aujourd'hui que de s'unir stratégiquement et donc de créer une institution qui sera plus efficace, plus coordonnée, mieux armée que l'Alliance Atlantique (OTAN) générée par les Etats-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Les débats qui ont accompagné ces dernières semaines, en Europe, la recherche de mesures efficaces afin de la protéger d'un conflit qui pourrait s'étendre au-delà de l'Ukraine et dont Vladimir Poutine ne cesse de brandir la menace démontrent que ce risque de crise est enfin perçue comme très réelle par les dirigeants de l'Union. Ce qui, en bonne logique, devrait déboucher enfin et avec près de cinquante ans de retard sur la création du « Bouclier d'Europe » qui lui-même accroîtrait fortement l'indépendance de l'Union sur la scène stratégique mondiale.

Même si ce qui précède concerne essentiellement les nations du vieux continent, il est évident que la création d'une véritable Communauté européenne de défense constituerait une avancée majeure pour ses partenaires, en Afrique tout particulièrement. Elle permettrait, en effet, d'aider ce continent à résoudre les terribles problèmes qui menacent son intégrité et dont la crise que vit la République démocratique du Congo donne la juste mesure.

Affaire à suivre avec la plus grande attention car la création du « Bouclier d'Europe » dont il est ici question et qui semble enfin sur le point de se concrétiser permettra de résoudre, mais aussi et surtout de prévenir les conflits qui menacent le continent. Une protection dont l'Europe elle-même et de façon plus générale la communauté mondiale a tout à gagner.

Question de simple bon sens qui aurait pu et dû être réglée depuis longtemps mais qui semble pouvoir l'être enfin.