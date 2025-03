Congo-Brazzaville: Incivisme - Les logements sociaux de Mpila de plus en plus vandalisés

Climatiseurs emportés, lampadaires et vitrines cassés, l'emblématique cité de Mpila, construite sur l'ancien camp militaire du régiment blindé, perd chaque jour qui passe ses accessoires. Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a fait le constat le 27 février, lors de la visite des chantiers.

Construite à coût de milliards de francs CFA et totalement achevée depuis plus de cinq ans, la cité moderne de Mpila, constituée de vingt-deux bâtiments de quatre étages chacun, de vingt-six bâtiments de deux niveaux et douze bâtiments de trois étages, offrant au total près de 1000 appartements de bon standing, se détruit à petit feu.

Mais, depuis un moment, des personnes inciviques non identifiées s'infiltrent nuitamment dans ces appartements à vendre pour opérer et semer la désolation. Ainsi, ces inciviques ont déjà détruit des poteaux électriques qui éclairent la cour et les espaces verts, cassé des vitrines et emporté des climatiseurs installés dans les appartements.

Un comportement incivique décrié par le ministre d'Etat, Jean-Jacques Bouya, qui a indiqué que cela annihile les efforts consentis par le gouvernement et continuera de tirer le Congo vers l'abime. Soucieux de préserver ce site qui abrite aussi des centres commerciaux et un musée moderne, le ministre d'Etat a relevé la nécessité d'y installer des postes de sécurité. L'objectif est de juguler le phénomène qui a commencé il y a bien des années au stade de la Concorde de Kintélé.

Le ministre d'Etat avait initié cette visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement de quelques chantiers en cours d'exécution dans la ville. Il s'est agi du chantier de traitement du ravin de Ngamakosso, dans le 6e arrondissement, qui menaçait le château d'eau du quartier, ainsi que celui de construction de la route d'accès aux Tours jumelles de Mpila, qui va déboucher sur l'avenue des 3 Martyrs au niveau du quartier Dragage. Dans l'ensemble, les travaux avancent à un rythme satisfaisant, en dépit de la conjoncture difficile, selon Jean- Jacques Bouya.