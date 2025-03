Tunisie: Tourisme tunisien - La Ftav lance une application aux avantages préférentiels

Sur un simple clic, on accède à un large éventail de choix, de bons plans et des rabais sur divers services à caractère touristique et de bien-être.

Dans l'objectif de booster le tourisme tunisien, secteur clé de l'économie nationale, toutes les parties intervenantes, chacune de son côté, ont redoublé d'effort pour promouvoir davantage la destination Tunisie et mettre en avant la qualité des services fournis.

Et c'est ainsi qu'on pourrait fidéliser une large gamme de clients aussi effectifs que potentiels.

A l'ère de la digitalisation, le tourisme tunisien doit se tailler une place de choix.

Un des acteurs de la scène touristique, la Ftav (Fédération tunisienne des agences de voyage), a établi un partenariat stratégique avec FreeOui,une société spécialisée de services marketing internet, aidant à offrir à ses partenaires une palette d'offres aux avantages préférentiels. En effet, la Ftav vient de lancer, jeudi dernier, une nouvelle application Ftav by FreeOui, conçue pour « offrir aux utilisateurs une expérience enrichissante en matière d'économies et de découvertes, tout en soutenant les marques partenaires».

Sur un simple clic, on aura ainsi à accéder à un large éventail de choix, de bons plans et des rabais sur divers services à caractère touristique et de bien-être.

Plus de 800 fournisseurs bénéficiaires

D'ailleurs, comme l'a souligné Ahmed Bettaieb, président de la Ftav, cette collaboration se manifeste, concrètement, par la mise à disposition d'une carte Avantages Ftav, dédiée, dans une première étape, aux agences de voyages membres de ladite fédération, puis à tous les acteurs du secteur du tourisme, dans une seconde étape.

Grâce à cette carte, les professionnels du tourisme, hôteliers, restaurateurs, cafetiers, services de loisirs, de shopping et bien d'autres, profiteront d'avantages exclusifs auprès d'un réseau de plus de 800 fournisseurs répartis sur l'ensemble du territoire tunisien. Ce qui est de nature à soutenir les agences de voyages et leur offrir l'opportunité d'être plus compétitives.

Ce nouveau partenariat, faut-il le noter, s'inscrit, selon la Ftav, dans le cadre du projet de partenariat «ensemble pour un tourisme alternatif et durable», partiellement financé par le ministère allemand de la Coopération économique (BMZ), en étroite coordination avec Sequa, organisation experte dans le domaine de coopération. Sa mise en oeuvre est assurée par la DRV et la Ftav.