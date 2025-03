Tunisie: Lancement officiel du réseau des femmes dans le secteur de l'énergie - Vers un développement équilibré et durable

Aujourd'hui, la Tunisie s'engage dans une transition énergétique ambitieuse. La question de l'inclusion féminine dans ce secteur devient un enjeu majeur. Ainsi, l'innovation et la transition énergétique ne peuvent se faire sans une participation active des talents féminins, c'est ce qui ressort de l'atelier, organisé récemment à Beit El Hikma, pour le lancement officiel d'un réseau professionnel féminin dans le secteur de l'énergie, «Tunisian Women Network For Energy Transition», (TWNet).

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie renforce son engagement en faveur de l'inclusion des femmes dans le secteur énergétique. En collaboration avec la coopération allemande au développement (GIZ), il a lancé le réseau des femmes dans l'énergie, une initiative majeure qui s'inscrit dans une stratégie plus large de transition énergétique durable et inclusive.

Ce réseau vise à renforcer la présence féminine dans un domaine historiquement dominé par les hommes, tout en apportant des solutions innovantes aux défis énergétiques du pays. Cet événement constitue une avancée significative pour la reconnaissance du rôle des femmes dans ce domaine clé. Jacqueline Groth, cheffe de coopération à l'ambassade d'Allemagne, a rappelé que la transition énergétique est une priorité mondiale, exigeant la participation de tous les acteurs.

Sans distinction de genre

Elle a souligné que la politique féministe du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) vise à favoriser l'implication des femmes dans les secteurs stratégiques, notamment l'énergie. L'objectif est d'assurer un développement équilibré et durable en intégrant toutes les compétences disponibles, sans distinction de genre.

La Tunisie, pionnière en matière de droits des femmes, affiche un taux encourageant de 58 % de femmes diplômées dans les disciplines liées à l'énergie. Cependant, elles ne représentent que 28 % des postes occupés dans ce secteur, révélant un écart persistant entre formation et accès à l'emploi. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs, notamment les barrières culturelles, les difficultés d'accès aux postes de responsabilité et le manque de réseaux professionnels solides pour les femmes.

Afin de combler ce fossé, la stratégie nationale énergétique à l'horizon 2035 et la Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène vert à l'horizon 2050 intègrent une dimension genre visant à renforcer la présence féminine dans le secteur et à favoriser leur accession à des postes de décision.

Les volets de la stratégie

De son côté, Amina Chelly, vice-présidente du Tunisian Women Network for Energy Transition (TWNet), a présenté les axes stratégiques du réseau : à savoir le développement des compétences et la formation, la sensibilisation à la transition énergétique, le renforcement de la communication et des connexions professionnelles, ainsi que la pérennité financière.

La responsable a expliqué que cette initiative vise à soutenir les femmes à travers le mentorat et la création de synergies entre les secteurs public, privé, académique et la société civile. Le réseau ambitionne également de mettre en place des programmes de mentorat et de formation pour permettre aux femmes d'acquérir les compétences nécessaires afin d'accéder à des postes stratégiques.

«Malgré les ambitions affichées, la Tunisie peine à atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables, avec seulement 3 % d'intégration dans le mix énergétique d'ici 2030. Ce chiffre, bien en deçà des attentes, met en évidence la nécessité de politiques plus dynamiques et de mesures concrètes pour accélérer la transition énergétique. Le réseau TWNet entend jouer un rôle déterminant en favorisant la participation active des femmes, notamment en mettant en place des initiatives qui encouragent l'innovation et l'entrepreneuriat féminin dans le secteur énergétique », a fait savoir Chelly.

Diversification des compétences et des perspectives

Selon Amina Chelly, l'inclusion féminine est désormais perçue comme un levier essentiel pour garantir des solutions innovantes et durables. En sensibilisant les jeunes femmes aux métiers de l'énergie et en renforçant leur présence dans les sphères de décision, la Tunisie pourrait non seulement réduire son retard en matière d'énergies renouvelables, mais aussi bénéficier d'une diversification des compétences et des perspectives pour le secteur.

«Le lancement de ce réseau marque une étape décisive pour la transition énergétique tunisienne, réaffirmant la nécessité d'une approche participative et inclusive.

En valorisant le rôle des femmes dans l'énergie, la Tunisie se positionne comme un acteur résolument tourné vers un avenir durable. Cette initiative pourrait inspirer d'autres pays de la région à suivre cet exemple et à favoriser une participation plus équilibrée des femmes dans des secteurs clés pour le développement économique et environnemental», a-t-elle conclu.