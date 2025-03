Tunisie: Productions Ramadanesques d'Ici et d'Ailleurs - Un panorama des séries et feuilletons pour le mois sacré

En Tunisie, en Egypte ou ailleurs dans le monde arabe, les productions de Ramadan 2025 sont à la fois un reflet des réalités sociales actuelles et une invitation à l'évasion. Entre comédies légères, drames psychologiques, thrillers et récits historiques, les téléspectateurs auront de quoi s'attacher à leurs écrans. Ces productions témoignent d'une volonté de réinventer le genre, de dépasser les clichés habituels et de proposer des histoires captivantes et engageantes pour le mois sacré.

Ramadan, ce mois de recueillement et de spiritualité, est aussi une fête pour les amateurs de séries et de feuilletons télévisés. Chaque année, la télévision devient le lieu de rassemblement par excellence, où des millions de téléspectateurs suivent avec assiduité des productions qui rythment leur quotidien tout au long du mois sacré. Les chaînes orientales, de la Tunisie aux chaînes arabes, rivalisent d'imagination et d'ambition pour offrir des contenus variés, modernes et souvent plus engagés. Si, à une époque, la production ramadanesque se caractérisait par des thématiques religieuses ou historiques, elle s'est aujourd'hui transformée en un véritable terrain d'expérimentation, de comédie, de drame social et même de satire.

Les productions de la télé tunisienne : entre diversité et innovation

Cette année, la Télévision tunisienne s'attaque à la concurrence avec des productions ambitieuses qui visent à répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant, qui refuse les clichés et les redites. Le spectateur de 2025 ne veut plus se contenter de séries stéréotypées, mais cherche des récits innovants qui explorent des aspects variés de la société tunisienne.

L'une des productions phares de la grille est «Des voisins par hasard», une série qui raconte l'histoire de deux familles qui se retrouvent à partager la même maison après qu'un agent immobilier leur a vendu le même immeuble. La comédie humaine qui en découle, avec son lot de malentendus et de confrontations, promet de tenir le téléspectateur en haleine. Réalisée par Samir Faour, elle réunit une distribution prestigieuse, dont Jamal Sassi, Chekra Rammah, Najwa Milad et Bilal Slatnia. Une série rafraîchissante, loin des clichés habituels de Ramadan, qui mise sur des situations de vie réalistes et de l'humour bien dosé.

«Code Zin», une sitcom réalisée par Hajer Lafi, nous plonge dans l'univers d'un studio photo où des clients de divers horizons sociaux viennent raconter leurs vies et leurs secrets. Avec un casting solide dont Chakib Ghanemi, Ikram Azzouz et Abdelaziz Mehrezi, la série aborde avec légèreté des thématiques sociales variées, tout en offrant un regard satirique sur la société tunisienne.

«Harissa Land» est une autre production très attendue, une série satirique qui critique l'inertie des fonctionnaires dans l'administration tunisienne. Ce programme, qui combine humour et réflexion sur la gestion publique, met en lumière des personnages désabusés et souvent caricaturaux, mais néanmoins familiers pour tout citoyen tunisien. Réalisée par Ziad Litaïem, elle fait une fois de plus appel à des talents comme Jamal Madani, Riyad Hamdi et Arwa Ben Ismail.

La sitcom «Yasmine et Fella», qui met en scène deux soeurs aux caractères bien différents, se distingue par son ton humoristique et ses dialogues savoureux. Réalisée par Nabil Belsaïda, elle se distingue par son exploration de sujets contemporains, tout en mettant en lumière des personnages aux profils variés, incarnés par des comédiens comme Kaouther Bardi et Rim Zribi.

En complément de ces fictions légères, des productions plus sérieuses, comme «Oued El Bey», réalisée par Raouia Marmouche avec un casting réunissant Saousen Maâlej, Wajiha Jandoubi et Latifa Gafsi. Un feuilleton historique se basant sur un récit ancré dans le passé tout en résonnant avec le présent et promettant de plonger les téléspectateurs dans les méandres de l'histoire tunisienne. Ce projet, tourné principalement à Gafsa, est un hommage aux femmes tunisiennes, véritables héroïnes de notre histoire contemporaine.

«El Fetna» : une nouvelle série sur Elhiwar Ettounsi «Sahbek Rajel» et «Ragouj» sur Nessma

Le film super populaire «Sahbek Rajel» sera adapté en feuilleton pour le mois de Ramadan 2025. Réalisé par Kais Chekir, il mélange comédie et intrigues policières et raconte l'histoire de personnages liés par une amitié complexe et des secrets enfouis, et se positionne comme l'un des programmes les plus attendus de la période ramadanesque. Ce feuilleton sera diffusé sur la chaîne Nessma El Jadida, et devrait attirer un large public grâce à son humour et son scénario palpitant.

"El Fetna" est le titre du nouveau feuilleton réalisé par Sawssen Jemni, qui sera diffusé pendant le mois de Ramadan sur la chaîne Elhiwar Ettounsi. Ce drame promet de captiver les téléspectateurs tunisiens avec une intrigue intense et des personnages complexes, traitant de thèmes sociaux et humains profonds. La série, très attendue, met en lumière les talents de la réalisatrice ainsi que l'originalité de l'histoire, qui suscite déjà beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Avec "El Fetna", Elhiwar Ettounsi espère offrir une production de qualité qui saura toucher un large public pendant la période ramadanesque.

La célèbre série «Ragouj» revient en grande pompe pour sa deuxième saison, intitulée «Le Trésor», sous la direction du réalisateur Abdelhamid Bouchnak. Prévu pour être diffusé durant le mois de Ramadan 2025 sur la chaîne Nessma, ce nouveau chapitre a déjà suscité une grande impatience parmi les téléspectateurs tunisiens. Après le succès phénoménal de la première saison, les attentes sont fortes pour cette suite, qui promet de nouvelles intrigues palpitantes et des personnages encore plus attachants. La bande-annonce officielle vient d'être lancée, et elle a d'ores et déjà captivé l'attention du public, renforçant l'anticipation pour ce retour tant attendu.

Productions égyptiennes : une richesse de thématiques et de genres

A côté des productions tunisiennes, l'Egypte reste l'un des plus grands producteurs de séries de Ramadan, et cette année ne fait pas exception. Parmi les productions les plus attendues, «Ikhwati» (mes soeurs), réalisée par Mohammad Shaker Khodeir, raconte l'histoire poignante de quatre soeurs confrontées à un drame familial après le meurtre du mari de l'une d'elles. Ce thriller psychologique promet de tenir en haleine les téléspectateurs, avec un casting composé de Nelly Karim, Ruby et Kinda Allouche.

«Montahy El Salaheya» (périmé), avec Mohamed Farrag, est un autre feuilleton à ne pas manquer. Ce drame psychologique suit un homme confronté à des difficultés personnelles et professionnelles, en particulier à travers l'univers des jeux d'argent en ligne. Farrag, dont les performances marquantes dans des productions précédentes ont été saluées, devrait offrir une prestation à la hauteur des attentes.

La série «Zolm El Mastaba» (l'injustice), réalisée par Hani Khalifa, plonge les spectateurs dans un drame intense où les rivalités entre deux hommes se transforment en une guerre ouverte, mettant en lumière la complexité des relations humaines dans un cadre rural. Khalifa, reconnu pour ses drames poignants, devrait encore une fois frapper fort avec ce projet. Ce feuilleton réunit Ryhan Abdelghafour, Fethi Abdelwahab et Iyad Nassar

Enfin, la série «Lam Shamsya», écrite par la talentueuse Mariam Naoum et réalisée par Karim Eshenawi, est l'un des projets les plus attendus de cette saison. Ce drame social, mettant en scène Amina Khalil dans un rôle d'enseignante confrontée au harcèlement et aux violences scolaires, promet de toucher un large public par son traitement réaliste de thèmes sociaux d'actualité.

Parmi les suites les plus attendues figure «Kamal Al Adad» (le nombre est complet), qui revient pour une troisième saison. Les téléspectateurs continuent de suivre avec assiduité les aventures de cette famille recomposée, tout en espérant que cette nouvelle saison redonnera de la profondeur et des rebondissements inattendus sympathiquement interprétés par Dina Cherbini et Cherif Salama